Vejle-vikar nyder superligavirvar trods nederlag

Vejle må gå på vinterpause med et nederlag i Superligaen. Det står klart, efter at klubben tabte 0-2 til Randers med en speciel trænerkonstellation på bænken.

Fredag eftermiddag blev Vejle ramt af flere karantæner. Begge assistenttrænere, Morten Bisgaard og Giovanni Mazzela, blev tildelt én spilledags karantæne for truende adfærd i slutningen af kampen mod Brøndby.

I forvejen afsonede Vejles cheftræner, Adolfo Sormani, karantæne.

Det betød, at Vejle i kampen mod Randers havde en trænerkvartet bestående af målmandstræner Marco Ferrari, teknisk chef Jakob Krüger, fysisk træner Gabriele Facia og U19-ligatræner Steffen Kielstrup.

- Jeg har altid gerne ville prøve at være med, hvor der er lidt virvar omkring det. Det var sjovt at prøve, men det havde været sjovere med en sejr, siger Steffen Kielstrup.

Kielstrup, som tidligere har repræsenteret Vejle som spiller, kunne efter kampen fortælle, at han fik besked om træneropgaven sent.

- Jeg fik at vide, at jeg skulle være med på trænerbænken fredag aften, efter at dommen var faldet, siger Steffen Kielstrup.

Selv om det indtil videre blot er blevet til en enkelt kamp i et delt trænersæde for Vejle Boldklub, giver det blod på tanden.

- Det giver mod på mere, når jeg har fået lov til at dufte lidt til det, men der ligger mange timers arbejde, før det kan blive en realitet.

Selv om Vejle tabte kampen, mener forsvarsspiller Mads Greve ikke, at den specielle trænerkonstellation kan bruges som undskyldning.

- Det var ikke noget, som vi rigtig kunne mærke på banen. Det var anderledes inden kampen og i halvlegen, men det skal ikke være undskyldningen for, at vi tabte, siger Mads Greve.

Vejle åbner foråret med cheftræner Adolfo Sormani tilbage ved roret mod Sønderjyske.