Vejle-træner om sprogbarriere: Jeg tager engelsktimer

Vejle fik lørdag et sent point mod Vendsyssel FF, da Gustaf Nilsson dukkede op i overtiden og sikrede 1-1 på hjemmebane.

Vejles tidligere træner Adolfo Sormani valgte tidligere på ugen at sige sin stilling op, og derfor arbejdede Vejle på højtryk for at finde en ny løsning til trænersædet.

I kampen mod Vendsyssel var det således rumænske Constantin Galca, som besad posten som træner for Vejle.

Det store tema op til kampen var rumænerens sprogkundskaber. Constantin Galca taler flydende rumænsk og spansk, men har større problemer med det engelske. Det forsøger rumæneren at forbedre.

- Jeg er ved at tage engelsktimer, men kan godt kommunikere lidt på engelsk, som jeg også forstår, siger Constantin Galca.

Træneren påpeger, at spillerne og ham selv taler samme sprog i form af fodboldsproget, men at han naturligvis gerne vil have mulighed for at henvende sig direkte til spillerne på mere flydende engelsk.

- Fodbold er et internationalt sprog, men jeg vil selvfølgelig gerne have en direkte kommunikation med spillerne, siger han.

Til at løse sprogbarrieren har Vejle ansat Johan Sandahl, som både taler dansk, svensk og spansk. Derfor agerer assistenten tolk, når Constantin Galca skal give instruktioner på træningsbanen og i kampe.

Det er dog ikke noget, som den tekniske chef i Vejle, Jakob Krüger, ser som det store problem.

- Det har fungeret indtil videre. Han kommer hurtigt til at kunne kommunikere fodboldmæssigt på engelsk, siger Jakob Krüger.

Heller ikke Vejle-anfører Jacob Schoop tillægger sprogbarrieren de store problemer.

- Det er kun i Danmark, det er nyt. Vi har dygtige assistenter, som oversætter det for os, siger Jacob Schoop.

Vejle skal i grundspillets sidste runde møde Esbjerg på udebane.