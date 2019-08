Vejle tager første sæsonsejr i nedrykkerduel

Vendsyssel FF og Vejle rykkede ud af Superligaen i sidste sæson. Lørdag stod de to mandskaber over for hinanden i Hjørring for første gang i tredje spillerunde af 1. division.

Vejle var uden sejr i de to første kampe, men i Hjørring fik de første gevinst med en sikker 3-0-sejr i tungt regnvejr.

Vendsyssel havde bolden en del i kampens indledning, men holdet havde store problemer med at finde en god balance mellem kæderne, som kunne dæmme op for Vejles kontrastød.

Netop en kontra efter et kvarters spil førte til det første søm i Vendsyssel-kisten.

I en flot gennemført omstilling fandt Sergiy Gryn uselvisk Diego Montiel, som kunne sætte føringsmålet ind.

Vendsyssel kom frem til rigeligt med chancer. Problemet var dog både evnen til at omsætte dem og at holde Vejle fra muligheder i den anden ende.

Ti minutter før pause blev det også 2-0, da Sergiy Gryn og Diego Montiel byttede roller.

Ukraineren kom til skud lidt uden for feltet, og via en Vendsyssel-fod snød bolden Nicolai Flø i målet.

Med en vaklende defensiv virkede det som en svær opgave for Vendsyssel at skulle satse efter pausen. Det gik da også lynhurtigt galt - symptomatisk for Vendsyssels dag med et selvmål.

Efter blot fire minutter brød Vejle igennem i højre side. Et fladt indlæg strejfede først én Vendsyssel-spiller, inden Mikkel Frankoch tæt under mål fik prikket bolden i eget net.

Regnen silede ned over stadion i Vendsyssel, hvor banen i anden halvleg blev meget tung.

Det gjorde poleret fodbold meget svært, og trods chancer i begge ender blev det ikke til mere end de tre mål.