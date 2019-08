Vejle taber nyt skridt i jagten på superligaretur

Efter to kampe er Vejle noteret for et point i den næstbedste danske fodboldrække efter 2-4 mod Nykøbing FC.

Vejles ambitioner om at vende tilbage til Superligaen har indtil videre ikke stået mål med præstationerne i 1. division.

Efter 2-2 i sæsonpremieren mod Fremad Amager fulgte Vejle søndag op med et nederlag på 2-4 hjemme mod Nykøbing FC.

Dermed er der blot tikket et enkelt point ind på Vejles pointkonto i løbet af de to første runder i den næstbedste danske fodboldrække.

Forudsætningerne blev da heller ikke bedre af, at Vejle allerede var bagud 0-2, da der var spillet otte minutter af søndagens opgør mod Nykøbing.

Den tidligere Brøndby-spiller Mathias Gehrt åbnede scoringen efter lidt mere end et halvt minut spil, og så var Vejle allerede i knæ.

Syv minutter senere scorede Mathias Kristensen til 2-0 på et straffespark, og da Nykøbing-anfører Lars Pleidrup kort før pausen gjorde det til 3-0, begyndte det at ligne en ydmygelse af holdet fra Nørreskoven.

Den islandske spydspids Kjartan Finnbogason gjorde sit for at reducere ved at sende bolden i nettet fra sin position tæt på mål.

En scoring af svenskeren Diego Montiel bragte Vejle endnu tættere på et comeback, men Nykøbings Mikkel Dahl satte punktum med sit mål til 4-2 fem minutter før tid.

Dermed blev vejen tilbage til Superligaen en anelse længere for Constantin Galcas tropper, der endnu ikke har haft meget at glæde sig over i denne sæson.

Nedrykningen blev en realitet for Vejle, da klubben i maj tabte over to kampe til Hobro i Superligaens nedrykningsplayoff og dermed sluttede sidst i rækken.

Tidligere søndag blev der også spillet kampe i Roskilde, Næstved og Køge.

FC Roskilde tog sæsonens første point med 1-1 hjemme mod Skive, oprykkerne fra Kolding IF sejrede 2-0 i Næstved, mens HB Køge hjemme blev slået 3-1 af FC Fredericia.