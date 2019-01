Vejle henter slovensk forsvarsveteran

Vejle Boldklub ruster sig til overlevelseskampen i Superligaen med den slovenske forsvarsspiller Branko Ilic, der spiller i den østjyske klub i resten af denne sæson.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

35-årige Ilic er noteret for hele 64 landskampe og har tidligere i karrieren spillet for klubber som Betis i Spanien og russiske Lokomotiv Moskva.

- Det har været et ønske fra trænerstaben, at vi fik tilknyttet en erfaren forsvarsspiller. Branko Ilic tilhører den kategori, siger Vejles tekniske chef, Jacob Krüger.

- Branko dækker primært positionen i det centrale forsvar, men har tidligere spillet forholdsvis mange kampe på backen.

- Med denne tilgang til truppen er vi godt dækket ind på de vigtige positioner i bagkæden, og der er en optimal konkurrencesituation i truppen, siger Krüger.

Branko Ilic kommer til Vejle på en fri transfer efter at have spillet de seneste to år for Olimpija Ljubljana i hjemlandet.

- Det er altid spændende at møde en ny fodboldkultur, og udfordringen med på kort tid at lære holdkammerater og trænere at kende motiverer mig.

- Konkurrencesituationen i truppen er hård, men jeg vil byde mig til og forsøge at hjælpe klubben og mine nye holdkammerater. Jeg vil forsøge at lære fra mig og guide mine medspillere efter bedste evne, siger Branko Ilic.

Tidligere tirsdag offentliggjorde Vejle, at klubben har købt endnu en forsvarsspiller, nemlig Malte Amundsen, der senest har været udlejet til Eintracht Braunschweig i den tyske 3. Bundesliga.