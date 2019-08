Vejle fortsætter sløj start i 1. division

Vejle står noteret for fire point i fire kampe i 1. division efter onsdagens 0-1-nederlag til Fredericia.

Oprykningsfavoritterne fra Vejle har fået en kedelig start på tilværelsen i 1. division.

Onsdag aften gik det igen galt på eget græs, da lokalrivalen FC Fredericia fortjent sejrede med 1-0 - et mål der i øvrigt var orkestreret af to tidligere Vejle-spillere.

Med nederlaget står superliganedrykkeren kun noteret for fire point efter fire kampe, hvilket rækker til en syvendeplads. Fredericia har lagt sig i spidsen af rækken med ni point. Rækkens ti øvrige hold har kun spillet tre kampe.

Det var anden gang i lige så mange forsøg i denne sæson, at Vejle måtte forlade en hjemmekamp uden point. Det irriterer forsvarsklippen Mads Greve.

- Det er meget frustrerende, at vi er så dårlige, som vi er. I de to hjemmekampe har vi ikke spillet op til vores niveau. Det er fuldt fortjent, at Fredericia vandt, siger Vejle-stopperen til TV3 Sport.

I en livlig indledning kunne begge hold have taget føringen, inden der var spillet otte minutter.

Kort efter bragte gæsterne sig i front på et angreb, der kom efter en stor Vejle-fejl.

En returbold endte hos det tidligere Vejle-talent Agon Mucolli, der spillede Kristian Kirkegaard helt fri, og han gjorde det til 1-0. Kirkegaard har også tidligere spillet ungdomsfodbold i Vejle.

Broren til assistmager Agon Mucolli - Arbnor Mucolli - var med hos Vejle.

Kort før pausen havde han en fin afslutning, der dog sneg sig lige uden om Fredericias mål. Også nyindkøbet Diego Montiel var tæt på en udligning før pausen, men hans afslutning blev blokeret.

Undervejs i første halvleg måtte Vejle-anfører Jakob Schoop lade sig udskifte med en forstrækning.

Anførerens kløgt, vildskab og gode afleveringsfod kunne Vejle godt have brugt i jagten på en udligning. Vejlensernes offensive spil var langsomt og fejlfuldt i for lange perioder af kampen.

Til gengæld fik Vejles nye målmand, Indy Groothuizen, vist sig godt frem. Hollænderen måtte flere gange hive flotte redninger frem for at afværge en scoring mere til gæsterne.