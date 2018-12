Vejle-anfører efter 1-2: Utilgiveligt at give mål væk

Vejles anfører, Jacob Schoop, er alt andet end tilfreds med, at Vejle gav et mål væk til AGF i mandagens kamp.

Vejle Boldklub så ud til at have ganske godt styr på tingene i første halvleg af mandagens opgør mod AGF i Aarhus, som oprykkerne endte med at tabe 1-2.

Vejlenserne førte med 1-0 og kunne sagtens have ført større, men i dommerens tillægstid i første halvleg udlignede AGF til 1-1 på et skud fra Casper Højer Nielsen fra kanten af feltet.

AGF's udligning behagede bestemt ikke Vejle-anfører Jacob Schoop.

- Det er utilgiveligt, at vi gav et mål væk på den måde, vi gjorde i første halvleg.

- Det er ikke første gang, vi indkasserer et mål lige inden pausen. Jeg ved ikke, om vi lukker af oppe i hovederne og glemmer at spille færdigt, siger Jacob Schoop.

Ifølge anføreren burde Vejle have spillet klogere i slutningen af første halvleg.

- Det er urutineret og dumt, at vi ikke bare lagde bolden ned bag dem i stedet for at spille igennem midten af banen. Det er ikke godt nok, og tidspunktet, de scorede på, kunne nærmest ikke være værre.

- Vi havde dem i knæ, og AGF fik en masse selvtillid af det mål, de fik i første halvleg, og anden halvleg blev mere jævnbyrdig, siger Jacob Schoop.

Oprykkerne fra Vejle har generelt haft problemer på udebane i denne sæson, hvor det kun er blevet til fire point.

Ifølge Jacob Schoop skyldes det, at skarpheden i de afgørende situationer har manglet, og derfor er det ikke blevet til flere point uden for Vejle.

Vejles normale cheftræner, Adolfo Sormani, afsoner i øjeblikket karantæne og var derfor på tribunen under kampen. Det afholdt ham dog ikke fra at svare på spørgsmål fra pressen efter kampen.

Italieneren var ligesom Jacob Schoop skuffet over udfaldet.

- AGF var helt uden energi i første halvleg, men vi gav dem muligheden for at komme tilbage i kampen og tage sejren billigt, siger Adolfo Sormani.

Næste opgave for Vejle er Brøndby på hjemmebane.