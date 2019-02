Vejle-anfører ærgrer sig over dårlig udebaneform

Det spiller ikke for Vejle på udebane i denne sæson.

Efter søndagens 0-1-nederlag mod OB er de hårde, kolde facts uændrede: Sølle fire point og fire scoringer er, hvad vejlenserne har præsteret på fremmed græs i nu 11 superligakampe.

Vejle-anfører Jacob Schoop er da heller ikke bleg for at indrømme, at sæsonens udbytte på udebane ikke har været tilfredsstillende.

- Statistikken lyver ikke. Vi har ikke været gode nok på udebane, og det er noget, vi skal have arbejdet på, siger han.

Ifølge Schoop kan en del af forklaringen ligge i, at den større opbakning på hjemmebane gør Vejle-spillere mere tændte.

- Vi er åbenbart mere opsatte på hjemmebane, når vi har vores fans i ryggen. Men det ændrer ikke på, at vi også skal kunne præstere på fremmed græs.

- Vi burde være lige så opsatte på udebane. De stadioner, vi kommer ud på, er lige så store eller endda større end vores eget. Det er ikke 1. division.

Vejlenserne fik som sagt ikke scoret mod OB. Det ærgrer Schoop, som føler, at Vejle skulle have haft bolden i kassen i hvert fald én gang.

- Vi var uheldige. Vi ramte træværket på et frispark, og havde en god chance kort efter, hvor målmanden lavede en god redning, så jeg kan ikke se, hvilke chancer vi ellers skulle have scoret på.

Næste gang, Vejle skal på fremmed græs, er 3. marts, hvor en meget svær opgave venter i Parken mod FC København. Inden da skal holdet hjemme møde FC Nordsjælland.