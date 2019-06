Varde modtog Otterup i målrigt opgør

Fodbold, Herre-DS, pulje 3, Varde-Otterup B&IK 3-2(1-1):

Otterup var inden kampen i Varde sikret endnu en sæson i Danmarksserien. Nærmeste rival B1913's nederlag til Svendborg Oure fredag aften havde sørget for ro i maven på Otterups spillere inden lørdagens opgør i Varde.

Det ærgrede dog stadig de stribede Nordfynboere, at de skulle tabe 3-2. Det sidste mål sat ind så sent, at bolden ikke engang blev sat i spil igen.

-Vi er megaærgerlige, erkendte Otteruptræner Chris Margaard, som ellers havde set Jonas Wind udligne på et af hans sjældne mål kort før tid. Wind kronede sammen med den anden Otterup-målscorer, Søren Lærche, der i første halvleg åbnede til 0-1, en personlig god dag med at score i svær kamp.

-Der blæste en kuling på langs af banen og Varde havde vel 45 indlæg og scorede på tre af dem, konstaterede Chris Margaard, som dog godt kunne se gennem ærgrelsen over nederlaget.

-Det er dejligt, at spillerne ærgrer sig og er ramt på stoltheden. Men vi er også i Danmarksserien næste år! Jeg er stolt af mine spillere. Vi har haft super sæson, hvor hvor holdet har udviklet sig til et hold, man skal tage seriøst, sagde en tilfreds Chris Margaard, der selv førte dem op i Danmarksserien for et år siden. (AR)