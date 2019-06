Vardar vinder herrehåndboldens Champions League

Vardar er Champions League-mester for anden gang efter en finalesejr søndag over ungarske Veszprem på 27-24.

Vardar er tilbage på tronen i europæisk klubhåndbold.

Søndag vandt nordmakedonerne Champions League for herrer med en finalesejr på 27-24 over ungarske Veszprem ved Final 4-stævnet i tyske Köln.

Det er anden gang, at Vardar vinder den prestigefyldte turnering. Første gang var i 2017.

Veszprem derimod må endnu engang tage til takke med andenpladsen. Søndagens finale var ungarernes fjerde i Champions League - alle er blevet tabt.

Tidligere søndag rejste FC Barcelona sig fra sin kollaps lørdag, hvor den spanske klub i semifinalen smed en seksmålsføring til Vardar i det sidste kvarter, ved at tage tredjepladsen med en sejr på 40-35 over polske Vive Kielce.

Danske Lasse Andersson og målmand Kevin Møller var på banen for Barcelona. Førstnævnte scorede tre gange i opgøret.

Vardar var allerede godt på vej mod sejren, da de første 30 minutter var blevet spillet søndag.

Den indledende halvleg startede ganske vist nogenlunde jævnbyrdigt, men efter et kvarter begyndte nordmakedonerne at trække fra, så der ved pausen stod 16-11 på scoretavlen.

Veszprem, der var uden den langtidsskadede René Toft Hansen, sørgede dog for at gøre anden halvleg noget mere spændende.

Efter lidt over fem minutter var forskellen bragt ned på to mål - og tre minutter senere til ét mål ved stillingen 17-16 i Vardars favør, hvilket udløste en nordmakedonsk timeout.

Spilstoppet hjalp dog ikke ret meget for Vardar. Ti minutter senere var holdet stadig blot foran med et enkelt mål.

Det samme var tilfældet, da der manglede fem minutter, og så var der lagt op til spændende afslutning.

Det nordmakedonske hold trådte dog i karakter, da det gjaldt.

Først gjorde den lettiske kæmpe Dainis Kristopans det til 25-23, og i den anden ende hev målmand Dejan Milosavljev en stor redning op af hatten.

Fløjspiller Ivan Cupic fulgte op ved at score til 26-23 med lidt over to minutter tilbage.

Kroaten endte også med at lukke kampen, da han med et minut tilbage gjorde det til 27-24 på straffekast.