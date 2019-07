Valgren vil tabe tid for at få løbepas i Touren

Cykelløb handler ikke altid om at komme først. I et langt etapeløb som Tour de France kan der faktisk være en idé i at lade sig falde tilbage og tabe tid i forhold til de bedste.

Sådan lyder kalkulen fra Michael Valgren dagen før starten på et Tour de France, hvor Dimension Data-holdet har givet danskeren frit spil til at jagte etapesejre.

Valgren har allerede udset sig etape 5, 7 og 8, som alle ligner klassiske udbrudsetaper, der er for hårde for sprinterne, men for lette til at kunne gøre en forskel blandt de ryttere, der kører for den samlede sejr.

- Det er gode etaper for udbrud, som man skal forsøge at ramme. Derudover skal man også være dårlig nok og have tabt tid, så man kan få lov til at holde hjem, siger Valgren.

Han har lyttet til et råd, han har fået af sin gode ven Luke Rowe, der kører for Team Ineos - et hold, der er vant til at kontrollere cykelløb og som har vundet seks ud af de seneste syv Tour de France.

- Han siger: "Sørg nu for at tabe tid, hvis du vil vinde en etape. Lad være med kun at være to minutter efter den gule trøje".

- Så hvis I ser mig tabe tid på de første etaper, så kan der altså være en god grund.

- Vi taber måske et minut alene på holdløbet. Og hvis man gør sit arbejde for sprinterne helt til sidst, kan man også hurtigt tabe to minutter på en flad etape, siger Michael Valgren.

Det er første gang, han stiller op i et Tour de France med så frie tøjler. Det skyldes, at Dimension Data stiller op uden en rytter, der har ambitioner i klassementet.

Den situation åbner muligheder for den 27-årige dansker.

- Man skal prøve at spare sig, så man ikke kører sig selv helt i hegnet, før det gælder. Det er min fordel i år, at vi ikke har nogen klassementrytter, som jeg skal sidde hos hele tiden og bruge mange kræfter på, siger han.

Valgren har noteret sig, at de frie forhold på Dimension Data giver en anden mavefornemmelse før Tour-starten.

Dagene op til løbet plejer at være præget af stress og nervøsitet, men sådan har han det ikke denne gang.

- Det er helt mærkeligt, at Touren starter i morgen (lørdag, red.). Det er jeg ikke klar til. Jeg føler ikke rigtigt, at det er nu.

- Men når det først går i gang, skal det nok blive stressende nok. Det bliver hårdt lige meget hvad, lyder det fra Michael Valgren.

Tourens 1. etape bliver en helt flad 194,5 kilometer lang køretur med start og mål i Bruxelles.