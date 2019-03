Værst tænkelige modstander: Marienlyst vandt trods svingninger

Første kvartfinalekamp i volleyballmesterskabet endte med at blive mere tæt, end flere måske havde forventet, men til sidst trak Marienlyst sig sejrrigt ud af den i et tætspillet afgørende sæt.

Det var en meget svingende kamp mellem de to hold, og det virkede til, at der var en god side at spille på og en dårlig. I hvert fald skiftedes holdene med at vinde et sæt, og fire sæt blev vundet fra den samme side.

Ingen ønskemodstander

Nordenskov var på forhånd heller ikke ønskemodstanderen for fynboerne. Selvom det vestjyske hold er oprykker, så er det et farligt mandskab for Marienlyst at spille mod.

- Det er den værst tænkelige modstander for os at møde. De spiller et meget hurtigt spil, som står rigtig skidt til os. Vi har nogle store og høje, men også forholdsvis tunge spillere i sidelænsbevægelser, så når vi bliver pisket fra den ene side til den anden i blokader, så har vi svært ved at følge med. Det er det eneste hold, der spiller med sådan et afsindigt højt tempo, så det er heller ikke noget vi er vant til, forklarer Kaj Jeppesen.

På trods af udfordringerne fik Marienlyst bedre fat i 3 sæt, som de vandt sikkert 25-3. Da Nordenskov tog fjerde sæt, endte kampen med at blive afgjort i et meget tæt femte og afgørende, hvor Marienlyst efter en lidt nervøs afslutning fik halet en 15-13 sejr i land.

Dermed skal Marienlyst bare vinde kamp to i serien på søndag klokken 13.30 for at gå videre til semifinalerne, hvor serierne bliver spillet bedst af fem.