Vadede i chancer - og så afgjorde Christian Eriksen det i overtiden

Landsholdsspilleren Christian Eriksen understregede lørdag, at han er en af de vigtigste spillere for den engelske storklub Tottenham.

Efter at være startet på bænken blev Eriksen skiftet ind efter 64 minutter, og i tillægstiden blev han den helt store helt, da han scorede det enlige mål i 1-0-hjemmesejren over Burnley.

Inden da havde Tottenham brændt stribevis af chancer og var på vej mod et skuffende pointtab mod bundholdet, men det afværgede Eriksen.

Dermed holder Tottenham snor i topholdene. På tredjepladsen har Tottenham fem point op til topholdet Manchester City. Afstanden til førstepladsen kan vokse til seks point, hvis Liverpool søndag vinder over Manchester United.

Helt som forventet havde Tottenham bolden stort set hele tiden, og der var også chancer nok til at vinde med flere mål.

I første halvleg skød kantspillerne Lucas og Erik Lamela med løst krudt på gode muligheder.

Tottenham var ramt af skader i forsvaret, men gav stort set ingen muligheder væk. Kun lige efter pausen var der for alvor fare på færde, men en stor Burnley-chance blev blokeret.

Efter 64 minutter havde Mauricio Pochettino set rigeligt og besluttede sig for at ryste posen i bestræbelserne på at sikre en scoring. Derfor sendte han Christian Eriksen på banen, og fynboen skulle vise sig at blive afgørende.

Først måtte Tottenham-fansene dog hele følelsesregistret igennem.

Burnley-målmand Joe Hart diskede blandt andet op med en redning i verdensklasse på et forsøg fra Erik Lamela, mens Dele Alli og indskiftede Son Heung-Min i de sidste fem ordinære minutter begge skød forbi målrammen på kæmpe chancer.

Derfor tydede alt på 0-0, men i det første minut af tillægstiden slog Christian Eriksen til, da han udnyttede Harry Kanes flotte forarbejde og bragte Wembley i ekstase.

Danskerklubben Huddersfield døjede også med uskarphed, og modsat Tottenham fik Huddersfield ingen forløsning. Derfor tabte holdet med 0-1 hjemme til Newcastle.

Som ofte før startede Huddersfield med tre danskere på banen. Jonas Lössl vogtede målet, Mathias "Zanka" Jørgensen spillede som en af tre centrale forsvarsspillere, og Philip Billing stod for det hårde arbejde på midtbanen.

Sidstnævnte havde et nærgående frisparksforsøg i første halvleg, men en anden tidligere Esbjerg-spiller, Newcastle-målmand Martin Dúbravka, afviste Billing.

Den redning viste sig særligt vigtig, for Newcastle-angriberen Salomón Rondón scorede et fremragende kontramål ti minutter efter pausen. Det var kampens eneste.

Også Kasper Schmeichel havde en ærgerlig dag. Landsholdsmålmanden var med til at tabe 0-1 ude til Crystal Palace. Schmeichel var dog chanceløs, da serberen Luka Milivojevic scorede på langskud før pausen.