VM-udvidelse giver holdene færre kampe og flere pauser

I dansk håndbold håber man, at et udvidet VM vil give et bedre turneringsformat til gavn for spillerne.

Udsigt til flere kampe med afgrundsdyb klasseforskel. Hold, der bliver ydmyget på sportens største scene. VM-opgør uden skyggen af sportslig berettigelse.

Den forestående udvidelse af håndbold-VM fra 24 til 32 hold har ikke fået mange pæne ord med på vejen - og da slet ikke efter Danmarks kæmpesejr over Chile i torsdags.

Men selv om endnu flere hold af tvivlsom kvalitet vil kvalificere sig fremover, har man i dansk håndbold håb om, at VM i 2021 vil udrydde nogle af de sygdomme, den nuværende turneringsstruktur tumler med.

- For mig er strukturen det vigtigste. Faktisk kan vi få færre uinteressante kampe end nu, siger Dansk Håndbold Forbunds (DHF) sportschef, Morten Henriksen.

Planen er et indledende gruppespil med fire hold i hver gruppe frem for de nuværende seks. Herefter fortsætter turneringen i en mellemrunde, hvor de svageste hold vil være skilt fra.

Efterfølgende venter kvartfinaler, semifinaler og finale. Verdensmesteren i 2021 skal spille ni kampe mod ti i det nuværende turneringsformat.

- Vi har lyttet til spillerne, som længe har ønsket færre kampe, siger Per Bertelsen, der udover at være formand for DHF også står i spidsen for turneringsudvalget i Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Han påpeger, at forslaget om en VM-udvidelse ikke kommer fra håndboldens udviklingslande, men tværtimod fra Det Europæiske Håndboldforbund, hvor man håber at få en god portion af de otte ekstra VM-pladser.

Den endelige fordelingsnøgle skal vedtages på et møde i Herning efter afslutningen på VM.

- Efter min mening er 32 hold okay, når udvidelsen kommer sammen med en ændring i turneringsstrukturen, siger Per Bertelsen.

I fremtidige VM-slutrunder skal det være slut med at spille kampe to dage i træk, som længe har været et kritikpunkt.

- Der kommer en hviledag efter hver kamp, og hvis holdene skal transporteres langt, vil der blive indlagt en ekstra rejsedag i programmet, siger Per Bertelsen.

Den danske landsholdsspiller Mads Mensah ser dog på en udvidelse med skepsis.

- Jeg synes ikke, at der umiddelbart er kvalitet til 32 hold. Der er ingen grund til at udvide. Vi skal selvfølgelig udbrede sporten i hele verden, men jeg synes ikke, at vores kamp mod Chile var specielt fed reklame, siger han.

Han mener dog, at planerne om en ny turneringsform sender positive signaler.

- Det er fint, at der kommer nogle regler i forhold til hviledage. Selv om det kun handler om at spille én kamp færre end nu, så er det da for første gang et skridt i en anden retning, end det plejer, siger Mads Mensah.