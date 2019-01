VM-serien i speedway skrotter sæsonfinale i Australien

For andet år i træk bliver der ikke kørt et VM-grandprix i speedway i Australien.

VM-serien i speedway skal i 2019 ikke som planlagt afgøres med et grandprix i Australien.

Onsdag meddeler VM-arrangøren, at man har opgivet at få en aftale på plads med en australsk speedwaybane, som kan huse grandprixet, der skulle have været kørt sidst i oktober eller i starten af november.

I stedet bliver den polske by Torun vært for sæsonens tiende og sidste VM-grandprix 5. oktober.

Danskeren Torben Olsen, der er løbsdirektør i VM-serien, satser på, at de bedste kørere i fremtiden vil vende tilbage til Australien.

- Vi har været opsatte på at køre et grandprix i Australien i 2019, men vi besluttede os for kun at ville gøre det, hvis vi var sikre på, at vi ville kunne levere den kvalitetsoplevelse, som kørere og fans forventer.

- Vi havde en dialog med flere baner, og i fremtiden vil vi fortsætte dialogen med dem, så vi forhåbentlig kan komme tilbage til Australien så hurtigt som muligt, siger Torben Olsen.

I 2018 blev der heller ikke kørt et VM-grandprix i Australien, og det skulle have været en enlig svale. Fra 2015 til 2017 blev sæsonerne rundet af med et grandprix i Melbourne.

VM-sæsonen begynder i Polen, når der køres grandprix på nationalstadion i Warszawa 18. maj. 7. september lægger verdens bedste kørere vejen forbi Vojens.

Niels Kristian-Iversen og Leon Madsen er faste kørere i serien i 2019.