VM i orienteringsløb: Svensk stafetsejr i regnen

De danske kvinder sluttede som nummer otte, godt ni minutter efter Sverige. Cecilie Klysner løb en fin førstetur og sendte Caroline Gjøtterup fra Faaborg OK af sted på en fjerdeplads. Caroline Gjøtterup fik en skade i foden på fredagens mellemdistancen

Schweiz var fire sekunder efter, mens Rusland var godt et minut efter og fik bronze seks sekunder foran Norge på fjerdepladsen.

De svenske kvinder vandt lørdagens stafet efter et tæt opløb med Schweiz. Men svenske Karolin Ohlsson løb på det sidste stykke fra schweiziske Julia Jakob og sikrede svenskerne den tredje guldmedalje ud af tre mulige hos kvinderne. 26-årige Tove Alexandersson vandt tidligere på ugen både lang- og mellemdistancen, og hun var også med i stafetguldet, da hun løb andenturen. Lina Strand grundlagde den svenske sejr med en stærk førstetur.

Orientering: I et smattet terræn efter tung regn blev det en våd og tung affære for orienteringsløberne på sidstedagen af VM i norske Østfold, tæt på grænsen til Sverige.

Tove Alexandersson fra Sverige på vej over målstregen som guldvinder på fredagens mellemdistance ved VM i Norge. Lørdag vandt den 26-årige svensker sin tredje guldmedalje ved dette VM, da hun sammen med sine holdkammerater sejrede i stafetløbet. Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix

Norsk nedtur

Hos mændene blev det også til en svensk triumf. På en stærk sidstetur overhalede Gustav Bergman den norske løber Magne Dæhli, der ellers blev sendt af sted af den dobbelte guldvinder Olav Lundanes som førende efter andenturen. De to øvrige på det svenske guldhold var Johan Runesson og Emil Svensk.

Sølvet gik til Finland, der var halvandet minut efter, og bronzen fik Frankrig. Tjekkiet blev nummer fire, og Norge sluttede blot som nummer fem.

Tue Lassen fra Faaborg OK løb første tur for Danmark og afleverede Björn Cederberg som nummer 17, tre minutter efter de førende. Den placering blev der ikke ændret på, da Søren Bobach løb ud på sidsteturen for Danmark, der sluttede som nummer 13, godt 12 minutter efter Sverige.

Mens mørket så småt begyndte at falde på lørdag aften, løb flere af deltagerne med pandelamper ude i den våde norske skov for at finde de sidste poster på VM's sidste konkurrencedag.

Det var første år, hvor orienteringsløb-VM er delt op, så der er VM i skovdisciplinerne i ulige år og VM i sprintdisciplinerne i lige år. Næste års sprint-VM skal foregå i Danmark - i Kolding, Fredericia og Vejle.