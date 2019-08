VM i orienteringsløb: Faaborg-løberen Tue Lassen nummer 16

Tove Alexandersson gentog sejren fra onsdagens langdistance, da den 26-årige svensker med en sidste kraftanstrengelse kastede sig over målstregen og vandt i tiden 38.20 med et forspring på fem sekunder ned til den 21-årige schweizer Simona Aebersold, der fik sølv. Bronzen blev delt mellem finske Venla Harju og russiske Natalia Gemperle.

Tue Lassens sidste skov-VM

Hos mændene blev 31-årige Olav Lundanes fra Norge verdensmester i tiden 34.18 efter en tæt kamp mod den 28-årige svensker Gustav Bergman, der blev slået med 11 sekunder. Bronzen gik til Magne Dæhli fra Norge. Lundanes vandt også guld på onsdagens langdistance.

Tue Lassen fra Faaborg OK blev nummer 16 i tiden 38.04, og den anden danske deltager, Björn Cederberg, blev nummer 40 i tiden 42.49.

- Jeg investerer den tid, der skal og finder balancen med at presse på og hele tiden være på forkant med posterne. Jeg havde håbet, at der var lidt mere i tanken rent fysisk, men jeg kæmpede med det, men derfor er jeg endnu mere glad for, at jeg formåede at holde sammen på det hele vejen, sagde Tue Lassen efter løbet til Dansk Orienterings-Forbund.

Han nød udfordringerne i det kuperede og tæt bevoksede norske terræn.

- Det var et drømmeterræn. Det var barsk, men en drøm at orientere mellem de her detaljer, sagde Tue Lassen, der lørdag er klar til at løbe stafet for Danmark.

Årets VM i Norge bliver det sidste skov-VM for 33-årige Tue Lassen, der 13 år i træk har deltaget ved VM. Næste år er der sprint-VM i Danmark (i Vejle, Kolding og Fredericia), og det vil være et passende punktum på en flot karriere for Tue Lassen, der har vundet i alt seks VM-medaljer - to af hver slags på sprint- og stafetdistancerne.

Ved næste års sprint-VM vil Danmark stå stærkt med deltagelse af den syvdobbelte verdensmester Maja Alm, der i år satser på atletik og derfor ikke er med ved dette års VM. I stedet har hun været en kyndig medkommentator på TV2 Sports transmissioner.

Lørdag afsluttes VM med stafetløbene, hvor Danmark stiler efter en top-seks-placering. Kvinderne løber kl. 16.20 og mændene kl. 18.30. Løbene kan følges direkte på TV2 Sport.