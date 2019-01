VM i håndbold: - Vi er så klar, som vi kan blive

Nikolaj Jacobsen føler, at hans hold er VM-klar bortset fra Henrik Toft Hansens skade.

København: - Vi er så klar, som vi kan blive.

Klar besked fra landstræner Nikolaj Jacobsen efter den afsluttende træning i Royal Arena onsdag eftermiddag.

- Hans Lindberg og Nikolaj Markussen er kommet over deres skader, og jeg beholder Johan Hansen i truppen. Vi er også kommet over Mikkel Hansens fødsel, så lige nu er vort eneste problem, at Henrik Toft Hansen ikke er klar, sagde Nikolaj Jacobsen.

Henrik Toft Hansen løb parløb med fysioterapeut Anja Greve i Royal Arena under hele træningen. Den ihærdige fynbo kunne koncentrere sig 100 procent om Paris St. Germain-spilleren.

- Chile er et teknisk godt hold, men vi er fysisk stærkere, og vi skal sætte os på dem og dominere kampen. Der er ikke et specielt tema. Vi skal bare godt i gang med VM. Det er godt for stemningen og humøret i truppen, fastslog landstræneren.

- Nu glæder vi os bare til at komme i gang, så vi kan snakke om kampene i stedet for, at jeg skal være spåmand. Det bliver mere håndgribeligt, lød det fra Nikolaj Jacobsen.

Holdet trænede i den store Royal Arena, mens diskussionerne gik blandt de få fremmødte, om det er en god håndboldhal, eller om den er bedst til koncerter og messer. Det får vi svaret på under VM.

Landstræneren kunne glæde sig over, at begge hans straffeskytter er klar til kamp. De har været savnet de seneste dage, og efter afbrændere af Casper U. Mortensen og Magnus Cort skulle der nu være større sikkerhed fra syvmeterstregen.

Tilskuerkapaciteten i Royal Arena er 12.500.