Herning: - Jeg fik ikke mange timers søvn, og i slutningen af kampen var jeg dødtræt, sagde den danske højre back Nikolaj Øris.

Han blev kaldt på fødeklinikken med kort varsel, og få timer senere fødte hans kone deres andet barn - en søn.

- Det har hele tiden haft høj prioritet, at jeg ville være med til fødslen, og jeg er glad for, at det hele gik godt. Jeg fik både konen og sønnen med hjem fra sygehuset kl. 4.00 om natten. Vi har jo en søn på to år i forvejen, så det var fint, at det hele gik så hurtigt, siger Nikolaj Øris.

Den store BSV-spiller sprudlede fra kampens start og virkede frigjort oven på den veloverståede fødsel.

- Jeg var meget tilfreds med Nikolaj Øris' indsats, sagde landstræner Nikolaj Jacobsen.

Den danske trup er blevet rutineret med fødsler.

Niklas Landin var nervøs i EM-lejren sidste år, men hans kone fødte først, efter at han var kommet hjem fra Kroatien.

Før VM var Mikkel Hansen i samme situation, men hans kæreste løste problemet ved at føde før første VM-kamp. Mikkel Hansen gik kun glip af de to testkampe mod Ungarn.

Næste fødsel er Mads Mensahs kone, der er sat til at føde til marts. Det er ikke et problem for landsholdet, men kan blive det for Nikolaj Jacobsen. Han er klubtræner i Rhein Neckar Löwen, hvor fødslen kan kollidere med Champions League og bundesligakampe, men ikke med pokalkampene. Hans Lindberg og Füchse Berlin sendte nemlig de forsvarende pokalvindere ud af den tyske pokalturnering.