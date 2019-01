Herning: Norges førstemålmand Torbjørn Bergerud tog springet fra Team Tvis Holstebro til Flensburg/Handewitt før denne sæson, og det har været et stort spring.

- Det har været svært for mig, fordi jeg skulle vænne mig til at spille mod et helt anderledes forsvar, siger Torbjørn Bergerud. Jeg var vant til et aggressivt forsvar, men Flensburgs forsvar satser nere på parader. Jeg havde også problemer med sproget, men jeg har været glad for at komme til en stor klub som Flensburg, selv om det har været et stort skridt. - Den norske keeper har stået i skyggen af Benjamin Buric, der har været klar førstemålmand. - I Team Tvis Holstebro var Torbjørn Bergerud førstekeeper. - - Jeg havde nogle gode år i Holstebro, og jeg har kun gode minder fra min tid i Danmark. Nu er det sjovt at være tilbage og spille VM. Det er spændende, og jeg tror på norsk sejr. Danmark har en stærk målmand i Niklas Landin, der har verdensklasse, men jeg tænker ikke på Landin. Jeg har kun fokus på mit eget målmandsspil. Jeg har aldrig haft et forbillede som målmand. Jeg forsøger ikke at efterligne hverken Niklas Landin eller andre. Jeg har min egen stil. - - Jeg ser det som en kamp, der er fifty-fifty. For mig handler det kun om, at Norge kommer i semifinalen. Jeg er ligeglad med, hvem der bliver det andet semifinalehold fra vores mellemrunde, og jeg interesserer mig heller ikke for, om Tyskland går videre, selv om jeg spiller i Tyskland til daglig, siger Torbjørn Bergerud. - Den norske reservemålmand Espen Christensen har gjort det godt. Han spillede tidligere for GOG og er taget videre til GWD Minden. - - Jeg havde en god periode i GOG, og jeg udviklede mig meget som målmand. GOG er en god klub at udvikle sig i. De er ikke bange for at give unge spillere chancen. Det gav mig en god ballast, og jeg føler, jeg har udviklet mig yderligere efter mit klubskifte til Minden, siger Espen Christensen.