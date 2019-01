VM i cyklecross byder på belgisk ølfest i Bogense

Når VM i cyklecross i Bogense bliver afviklet i weekenden bliver der slået rekord med antal deltagende ryttere. 289 ryttere fra 24 lande kommer til Fyn.

Sporten er særligt stor i Belgien og Holland, som kommer med de største delegationer og en masse fans.

Det har arrangørerne i Bogense gjort noget ud af, forklarer eventansvarlig Per Olesen.

- Der kommer mange belgiere herop, og de holder altså fest samtidig, så ud over det sportslige har vi mellem løbene to store festtelte, hvor vi har bestilt to belgiske DJ's til at komme og spille musik.

- Så mellem løbene bliver der fest, hvor folk drikker nogle bajere og spiser nogle pomfritter og en burger, siger Per Olesen.

Holland stiller med de maksimalt tilladte 30 ryttere, Belgien er repræsenteret af 27 ryttere, mens Frankrig har 22, Tjekkiet 20 og Danmark 17.

- Vi er glade for, at der er så mange ryttere, der har valgt at tage herop. Vi tror, det er fordi, det dels er et VM og dels en ret spektakulær rute.

- De kommer både fra Japan og Australien. Vi synes, det er lidt sjovt, at ryttere rejser fra Australien for at cykle her i Bogense, siger Per Olesen.

Han har sammen med en masse andre været i gang i to år med at arrangere VM, og det tæller opgaver fra salg af mad og drikkevarer på pladsen til etablering af en kæmpe bro.

- Man cykler over havnen, hvor der ligger både, via en bro, vi har konstrueret til lejligheden. Den vejer 17 ton og har kostet en lille halv million.

- Jeg vil gætte på, det er første gang, man nogensinde har cyklet så tæt ved havet, siger Per Olesen.

VM i cyklecross betyder meget for Bogense, hvor cirka 600 frivillige fra det lokale foreningsliv på Nordfyn har meldt sig som hjælpere.

- Vi når ud til et sted mellem 40 og 50 millioner tv-seere. Vi får et sted mellem 15.000 og 20.000 tilskuere, der kommer og lægger nogle penge lokalt.

- Vi får vist omverdenen, at selv i en lille by med 3000-4000 indbyggere, er man i stand til at gennemføre så stort et arrangement.

Hotellerne i Odense og Middelfart har høj belægning, og nogle melder ligefrem udsolgt, så sommerhuse på Fyn er også taget i brug for at huse gæster.

VM-ruten byder på en rundstrækning på 2,8 kilometer, som de tilbagelægger på en times tid. Den tilskuervenlige rute betyder, at rytterne skal 7-10 gange forbi publikum.

- Rytterne kommer helt tæt på og lige forbi folk. Man kan se vildskaben i øjnene, snottet der står ud af næsen og ryttere, der er helt mudret til.

- Der kommer lidt regn, der kommer et par millimeter lørdag og lidt søndag formiddag. Det er kun med til at give banen ekstra sportslig interesse, mener Per Olesen.