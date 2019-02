VM i banecykling: Fynsk landstræner håber på tre medaljer

Banecykling: Når VM i banecykling åbner onsdag i polske Pruszków, sker der med stor optimisme fra den fynske landstræner, Casper Jørgensen, der i øvrigt selv blev verdensmester på samme bane, da Danmark leverede et historisk godt VM for 10 år siden med to guld- og en sølvmedalje.

Stærkt tilbage efter pause

Danmark stiller op i syv discipliner - fire hos kvinderne og tre hos herrerne - og selvom Casper Jørgensen maner til besindighed, lægger han altså ikke skjul på, at han er optimistisk. Han siger: - Som udgangspunkt kan vi køre med om medaljerne i alle discipliner, men så skal alt naturligvis flaske sig. Jeg synes dog, at vi kan have forhåbninger om tre medaljer, og det mål tror jeg også på, vi kan nå.

Blandt landsholdsrytterne er to stærke fynske repræsentanter, nemlig "veteranen" Lasse Norman Hansen og unge Rasmus Lund, der efter en pause er vendt stærkt tilbage i dansk banecyklings top som en af rytterne på 4000 meter-holdet.

Blandt de tre kvindelige ryttere er Julie Leth, der er kæreste med Lasse Norman.

- Interessen for banecyklingen er vokset betydeligt i Danmark de seneste år, og det hænger naturligvis sammen med de mange danske profiler med international klasse. Og rytternes niveau er stærkt medvirkende til, at VM-feberen for alvor er begyndt at indfinde sig, konstaterer cykelunionen.