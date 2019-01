I 1990'erne var de svenske herrer en enestående håndboldstormagt med EM-guld fire ud af fem gange fra 1994 til 2002, to gange VM-guld samt medalje ved hvert eneste VM fra 1990 til 2001 og tre gange OL-sølv.

Søndag vandt de danske håndboldherrer for første gang nogensinde VM, som blev føjet til meritlisten med EM-guldet i 2008 og 2012 og ikke mindst OL-guldet i 2016.

Samtidig har danskerne siden 2002 også hentet tre gange EM-bronze, én EM-sølv, to VM-sølv og én VM-bronze.

Danmarks triumfer er kommet med lidt større mellemrum og over en længere årrække end svenskernes, men drømmen er en æra sammenlignelig med Sveriges.

- Jeg er sikker på, at når vi samles næste gang, så er det det, snakken vi gå på. At vi skal forsøge ikke at blive mætte, så vi kan vinde noget mere, siger playmaker Rasmus Lauge.

Mandag gav pandekagerne på Københavns Rådhus en midlertidig fornemmelse af mæthed, men om et år gælder det EM, og her kan Danmark samle alle de store titler - OL, VM og EM - under samme tag.

Overborgmester Frank Jensen (S) sendte i hvert fald en klar invitation i retning af holdet, da han holdt tale for dem på rådhuset mandag.

- Næste år er der EM, og I skal vide én ting: I er rigtig hjertelig velkommen tilbage her på rådhuset til den tid, sagde han fra talerstolen.

Det vil bringe Danmark et skridt tættere på at kunne hamle op med svenskernes præstationer i 90'erne, men landstræner Nikolaj Jacobsen maner til besindighed.

- Selv om jeg ville ønske, vi kunne få sådan en æra, så tror jeg ikke, det er muligt på helt samme måde. Der er bredden i verdenstoppen blevet for stor, siger han.

Generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, Morten Stig Christensen, mener dog, at Danmark allerede snuser til at kopiere, hvad naboerne på den anden side af Øresundsbroen gjorde for et par årtier siden.

- Vi har jo næsten haft en svensk æra allerede, siger han.

- Jeg ved godt, at det først er nu, vi får VM-guld, men vi har jo været i medaljerne indtil flere gange med EM-guld, sølvmedaljer og så videre, så siden 2008, da vi tog EM-guldet, har vi jo været med deroppe.

Flere af de danske spillere har været med til at vinde både EM-titlen i 2012, OL-guldet i 2016 og VM-guldet søndag.

VM-titlen sikrede samtidig billetten til OL i Tokyo 2020, og spørgsmålet om, hvorvidt sulten hos spillerne kan bevares, kan blive rejst.

Men landstræneren er ikke nervøs for, at holdet bliver mæt af al succesen.

- Det er bare at kigge derud. Så vil man gerne opleve det igen, siger han, mens han peger mod døren ud til balkonen på Københavns Rådhus, hvor de danske VM-helte kort forinden modtog hyldesten fra de mange tusinde danske fans.