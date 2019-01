VM-debutant: Det kunne ikke være meget bedre

- Det kunne ikke være meget bedre.

Sådan beskriver Nikolaj Øris sin første slutrunde med det danske landshold, der endte med guld - og endda den første VM-guldmedalje i dansk håndboldhistorie på herresiden.

- Det har været en vanvittig oplevelse lige fra kamp et, og det er jo kun gået en vej, og vi har spillet bedre og bedre og har vundet mere og mere overlegent, så det er fuldstændig sindssygt, siger Øris.

Han har fået 2 timer og 50 minutters spilletid under VM, og i finalen blev han skiftet ind i de sidste minutter, så han også kunne få del i den knusende finalesejr på 31-22 over Norge.

- Jeg er glad for, at jeg har så gode holdkammerater, så der også blev tid til, at jeg kunne komme på banen.

- Det var en kæmpe oplevelse, og jeg er virkelig stolt over at være en del af det her hold, siger Øris, der også nåede at bidrage med et enkelt mål.

Nordmændene havde ikke en chance i finalen, og sejren kom sikkert og overbevisende i hus, og det var helt fortjent, mener Øris.

- Vi gjorde det hele rigtigt. Vi stod vanvittig godt i forsvaret, og Niklas (Landin, red.) lod ikke meget slippe forbi. Vi scorede på samlebånd og fik nogenlunde tilintetgjort deres kontrafase, så jeg har lyst til at sige, at det hele fungerede.

Den 32-årige bagspiller er ovenud tilfreds med sin første slutrunde i den rød-hvide trøje.

- Det har bare været fedt, og jeg har nydt det, og jeg synes egentlig, at jeg har præsteret, som man kunne forvente.

- Det er ikke sådan, at jeg har overpræsteret, men jeg er fuldt tilfreds med den indsats, jeg har leveret gennem slutrunden, siger han.