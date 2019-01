VM-atmosfære giver garvede håndboldkæmper kuldegysninger

Det var en stor oplevelse for håndboldlandsholdet at åbne VM i en udsolgt Royal Arena.

Selv om man har været med på håndboldlandsholdet i mange år, kan man stadig blive rørt ved helt særlige lejligheder.

De ellers erfarne danske spillere fik en stor oplevelse, da de torsdag aften spillede den første VM-kamp på dansk jord siden 1978.

Danmark vandt med 39-16 over Chile, og godt 12.000 tilskuere gav holdet en stormende modtagelse i Royal Arena.

- Jeg er måske ved at blive en smule sentimental på mine gamle dage, men jeg synes virkelig, at det var fedt at stå at synge nationalsang med så mange andre danskere, siger Lasse Svan.

- Jeg stod derinde med kuldegysninger, og måske var der også en lille tåre i øjet. Det kom bag på mig, hvor fedt jeg synes det var, siger han.

Den 35-årige fløjspiller var også med ved EM på hjemmebane i 2014, og han ser mange lighedspunkter til oplevelsen dengang.

- Det var lige præcis det, der kendetegnede stemningen og som hjalp os i 2014, at vi kom ind til en atmosfære af, at vi blev båret frem. Det blev vi også i dag, siger Svan.

Også 34-årige Henrik Møllgaard er begejstret for VM-atmosfæren i København. Han så Royal Arena for første gang, da holdet trænede onsdag.

- Det er et imponerende sted, de har fået banket op. Vi havde glædet os til at få lov til at spille herovre også, og nu bliver det en ny oplevelse at komme til Herning.

- Det her var vanvittigt, og vi ved, at det ikke bliver mindre i Herning, siger Henrik Møllgaard.

Tilskuerne og den knusende sejr var med til at sikre Danmark en nærmest perfekt VM-åbning.

- Man kan ikke sætte en finger på det. At niveauet og tempoet så faldt en smule i anden halvleg, det er vel menneskeligt, siger Lasse Svan.

Danmark flytter nu EM-lejren til Herning, hvor holdet lørdag møder Tunesien.