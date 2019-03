FC Midtjylland tabte mandag aften et skridt i mesterskabskampen, da midtjyderne på hjemmebane spillede 3-3 mod FC Nordsjælland.

Med pointtabet er FC Midtjylland tre point efter FC København i toppen af rækken, mens det ene point akkurat sender FC Nordsjælland ind i top-6 inden de sidste to runder af grundspillet.

Midtjyderne kan både glæde sig over, at det blev til et point, men samtidig ærgre sig over, at det ikke blev til alle tre.

Længe lugtede det nemlig af en sejr til de unge gæster, der førte 3-1 før de sidste 20 minutter. To mål i løbet af cirka to minutter udlignede kampen, og i slutfasen havde FC Midtjylland alle chancer for at løbe med sejren.

Mayron George var blandt de helt store syndere foran mål. Costaricaneren blev noteret for tre kæmpeafbrændere i slutfasen.

Det var gæsterne, der åbnede opgøret bedst. Efter kun fem minutters spil fik FCN tilkendt et straffespark, som kometen Andreas Skov Olsen eksekverede på sikker vis.

Føringen skulle dog ikke vare længe. Efter 14 minutters spil opsnappede FCM-kanten Mads Døhr Tychosen en løs bold på kanten af nordsjællændernes felt, hvorfra han på fornemmeste vis sendte bolden i mål.

Efter 33 min var Andreas Skov Olsen så på pletten igen, da han viste, hvorfor han inden kampen var blevet kåret til månedens spiller i Superligaen i februar.

Andreas Skov Olsen trak bolden forbi FCM-stopperen Alexander Scholz, hvorefter teenageren på fornemmeste vis sendte bolden op i det lange hjørne.

Hjemmeholdet kom bedre ud til anden halvleg, men FC Nordsjælland fortsatte også det flotte spil, og efter 57 minutter kom gæsterne igen på tavlen.

Det skete, da FC Nordsjællands kantspiller Mathias Rasmussen fandt indskiftede Mohammed Kudus, der let kunne sende sit første superligamål i kassen.

Herfra stod der FC Midtjylland på det meste, og den brasilianske kreatør Ferreira Evander kunne reducere i det 71. minut, da han sendte bolden i mål fra kanten af det lille felt.

To minutter efter var hjemmeholdets brasilianer på pletten igen, da et langt indkast endte ved bageste stolpe, hvor Evander ugeneret kunne prikke udligningen i mål. FC Nordsjælland appellerede for frispark på målmand Nicolai Larsen i situationen.

Hjemmeholdet pressede gevaldigt på til sidst. Seks minutter før tid fik indskiftede Mayron George en chance foran et frit mål, men angriberen brændte på det skammeligste. Den bedrift nåede han at gentage yderligere to gange.