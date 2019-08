Den uruguayanske målmager Diego Forlán stopper sin karriere som professionel fodboldspiller i en alder af 40 år.

Det siger han i et tv-indslag på Telemundo.

- Det har ikke været en let beslutning, for jeg ville ikke have, at den her tid skulle komme, selv om jeg vidste, at det ville ske. Jeg har besluttet mig for at stoppe med at spille professionel fodbold.

- Jeg har aldrig følt, at det her har været et job, det har været et privilegium, siger Diego Forlán blandt andet.

Den langhårede angriber udmærkede sig under VM-slutrunden i Sydafrika i 2010. Her spillede han en nøglerolle i, at Uruguay lidt overraskende nåede frem til semifinalen, før holdet til sidst måtte tage til takke med en fjerdeplads.

Qua sine gode præstationer blev han kåret som turneringens spiller. Undervejs scorede han fem mål og blev delt turneringstopscorer sammen med Thomas Müller, Wesley Sneijder og David Villa.

Året efter cementerede han sin status som fodboldhelt i hjemlandet, da han med to scoringer i finalen mod Paraguay var stærkt medvirkende til, at Uruguay vandt Copa America, det sydamerikanske fodboldmesterskab.

Han scorede 36 mål i 112 landskampe.

Hans klubkarriere er lidt mere broget.

Som ung skiftede han til Independiente i Argentina, før turen i 2002 gik til Manchester United. To år senere rykkede han til spansk fodbold, hvor han havde syv gode år - først hos Villarreal og dernæst hos Atlético Madrid.

Siden skiftede han hyppigt klub. Med begrænset succes nåede han at repræsentere italienske Inter, brasilianske Internacional, japanske Cerezo Osaka, uruguayanske Penarol, indiske Mumbai City og Kitchee fra Hong Kong.