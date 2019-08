Chelsea-manager Frank Lampard fik noget at tænke over fra første fløjt i den nye sæson i Premier League.

Søndag blev Chelsea således kørt over i sæsonåbneren i Premier League ude mod Manchester United, som vandt opgøret 4-0.

Chelsea var ellers farligste hold i første halvleg, men endte med at lukke fire mål ind, da United klinisk udnyttede stort set hver en mulighed, mens Chelsea to gange ramte træværket og ikke kunne score.

Dermed var det United-manager Ole Gunnar Solskjær, der på dagen kunne finde sit velkendte smil frem.

Chelseas 21-årige Tammy Abraham testede ellers efter kun fire minutter David De Gea i United-målet, da han hamrede bolden på den ene stolpe.

I Chelseas forsvar var Andreas Christensen valgt sammen med Kurt Zouma, og det hele så godt ud, da Chelsea var flyvende og kom til flere forsøg.

Det blev dog Zouma, der er tilbage i Chelsea efter udlån til Everton, der fik spoleret den gode start for gæsterne, inden der var spillet 20 minutter.

Zouma begik et klodset straffespark mod Marcus Rashford, der selv eksekverede og hamrede bolden i mål til 1-0 til United.

Chelsea kom op i gear igen, og det var lidt af en bedrift, at gæsterne ikke fik udlignet inden pausen.

Ross Barkley fyrede af, men De Gea reddede med fem minutter igen, og minuttet efter fik United hjælp af træværket for anden gang, da Emersons afslutning prellede af.

Chelsea skulle derfor på måljagt i anden halvleg, men det gik lige modsat for Chelsea, og i løbet af et par minutter havde United reelt afgjort kampen med to mål.

Først blev det 2-0 efter 65 minutter, da dyrt indkøbte Harry Maguire erobrede bolden og satte et kontraangreb i gang. Rashford drev bolden frem, og det endte med et indlæg fra Andreas Pereira.

Det udnyttede Anthony Martial til at score tæt foran mål, og jublen brød løs.

Den blev ikke mindre to minutter senere, da Paul Pogba fikst sendte Rashford afsted på kanten af offside. Det var der dog ikke, og Rashford kvitterede ved at øge til 3-0.

Nyindkøbte Daniel James sluttede af med debutscoringen til 4-0 ni minutter før tid på en dag, hvor Chelsea ikke formåede at udnytte mulighederne og betalte en høj pris.