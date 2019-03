United hjælper sine fans mod dyre Camp Nou-billetter

Manchester United har sat prisen op for udefans for at hjælpe egne fans mod dyre billetter i Barcelona.

Manchester United har taget et interessant værktøj i brug for at hjælpe sine fans til at komme billigere til udekampen mod FC Barcelona i Champions League-kvartfinalen.

Den engelske klub har sat priserne op på udeholdets fanafsnit som et modtræk til Barcelonas høje priser, når United-fans skal gæste Camp Nou.

4610 billetter har United fået til sine fans i returkampen, og de skal hver betale 102 pund for at komme ind til kampen svarende til 882 kroner.

Ifølge britisk medier er det den dyreste billetpris til en Manchester United-kamp bortset fra finalekampe.

Som modsvar har Manchester United valgt at sætte prisen op til samme leje for de Barcelona-fans, der vil se kampen på Old Trafford.

United vil så bruge det ekstra overskud til at betale en del af United-fansenes Camp Nou-billet, så prisen falder fra 102 til 75 pund.

- Vi mener, at vores rejsende fans igen udsættes for øgede/overdrevne billetpriser fra værtsklubben, siger Manchester United i en redegørelse.

- Derfor har vi truffet den svært beslutning at lade Barcelonas fans betale det samme og bruge de ekstra indtægter som rejsehjælp ved at betale en prisforskel på 27 pund, lyder det.

Den første kvartfinale spilles i Manchester 10. april, mens returkampen afvikles i Barcelona seks dage senere.