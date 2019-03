Flere koryfæer fra og nuværende spillere i Manchester United er sikre på, at klubbens midlertidige manager, Ole Gunnar Solskjær, får en permanent kontrakt.

Udmeldingerne kommer, efter at Manchester United overraskede alle og sendte favoritterne Paris Saint-Germain ud af Champions League onsdag.

Den bomstærke belgiske angriber Romelu Lukaku, der scorede to af Uniteds tre mål i dramaet på Parc des Princes, er ikke i tvivl.

- Jeg tror, han har jobbet. Det er blevet besluttet. Efter kampen i dag - hvad mere skal han gøre?, spørger Lukaku retorisk BBC.

Han bliver bakket op af Uniteds venstreback i kampen, Luke Shaw.

- Jeg behøver ikke sige mere efter alle disse resultater. Det ser sikkert ud. Vi elsker alle Ole og hans arbejde. Må det vare ved, siger Luke Shaw til BBC.

Samme holdning har klubbens højreback Ashley Young.

- Det er jo ikke os spillere, der skal afgøre det. Men hvorfor skulle han ikke få det?, spørger han klubbens eget medie MUTV.

Hos koryfæer og tidligere spillere i den engelske storklub er der også kun glæde over nordmandens præstationer.

Klubbens tidligere ankermand med 312 optrædener i forsvaret Rio Ferdinand sagde til BT Sport:

- Ole har bragt tro tilbage på holdet. Lukaku er en af de spillere, der har fået et nyt liv, siger han.

Samme melding kom fra den engelske højreback Gary Neville, der spillede hele sin karriere i United.

- Jeg vil være meget været overrasket, hvis han ikke får jobbet i midten eller slutningen af marts, når der er landsholdspause, sagde han til norske TV2.

Den engelske spydspids Michael Owen, der spillere tre år i United, kalder det "skræmmende."

- Hele atmosfæren har ændret sig. Det er skræmmende, hvad de har gjort i aften.

Også blandt rivalerne er der begejstring.

- Hvis ikke han har jobbet på torsdag, er der noget galt, siger den tidligere Liverpool-spiller Charlie Adam til BBC.

En af de få, der er loren ved at ansætte nordmanden permanent, er manageren, som Ole Gunnar Solskjær erstattede, José Mourinho.

- Nogle gange, som for eksempel i min tidligere klub, ser man øjeblikkelige forskelle. Jeg tror ikke på disse forskelle på længere sigt, men på den korte bane giver det nogle gange gode resultater, siger han til Bein Sports.

Ole Gunnar Solskjær var selv meget rolig, da han efter kampen blev spurgt ind til sin fremtid i klubben af føromtalte Gary Neville.

- Jeg bliver ved med at gøre det så godt, jeg kan, og så må vi se, hvad det fører til. Jeg vil nyde det, så længe det varer.

- Uanset om jeg er her næste sæson, giver jeg stadig mit besyv på, hvad vi bør gøre fremadrettet, siger han til BBC.

Manchester United har blot tabt en enkelt kamp under Ole Gunnar Solskjærs ledelse, efter at han tog over fra José Mourinho 19. december.

I 17 kampe i alle turneringer er det blevet til 14 sejre, to uafgjorte og et nederlag.