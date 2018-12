United bomber videre i tredje ligasejr i træk

Manchester United fortsatte opturen og hentede en 4-1-sejr hjemme over Bournemouth i Premier League.

Ole Gunnar Solskjærs smil fortsætter med at brede sig ud over hele Manchester United.

Søndag hentede den engelske storklub sin tredje sejr ud af tre mulige med den tidligere norske spiller som manager.

Manchester United vandt hjemme 4-1 over Bournemouth, og dermed nåede United op på 35 point på sjettepladsen blandt andet takket være to mål af Paul Pogba.

Siden Ole Gunnar Solskjær tog over som midlertidig manager, har United slået Cardiff, Huddersfield og Bournemouth.

United har scoret 12 mål i de tre kampe, og fra sjettepladsen har United i øjeblikket otte point op til top-4, som giver adgang til Champions League.

Fem minutter var der spillet, så var Manchester United foran 1-0.

Marcus Rashford driblede i højre side, og efter hurtigt fodarbejde sendte han en pasning ind i feltet, hvor Paul Pogba strakte benet frem og sendte bolden i mål.

Så fik Bournemouth lov at sunde sig lidt, inden Pogba igen slog til efter en god halv time.

Ander Herrera sendte en høj bold ind i feltet, og franskmanden steg til vejrs og headede United foran 2-0 med sin syvende sæsonscoring.

I halvlegens sidste minut trak Anthony Martial ind i feltet i højre side og løftede bolden ind i det lille felt, hvor Rashford kastede sig frem og vippede bolden i mål til 3-0.

Koncentrationssvigt i defensiven efter et hjørnespark betød dog, at Nathan Aké fik lov at heade gæsterne på 1-3 i tillægstiden inden pausen.

Bournemouth havde ikke midlerne til at true Uniteds maskine, der mere og mere minder om tidligere tiders offensive United-hold efter fyringen af José Mourinho som manager.

Med 20 minutter igen var det så indskiftede Romelu Lukaku, der fik scoret efter et oplæg fra Pogba, som i det hele taget var i sprudlende humør og kort efter bragede bolden på træværket.

Lukaku indledte kampen på bænken, men erstattede Rashford kort inden sin scoring til 4-1.

Med ti minutter igen kastede United-forsvareren Eric Bailly sig med knopperne forrest ned i benene på Bournemouths Ryan Fraser.

Selv om det korrekt resulterede i et direkte rødt kort, kunne det ikke spolere glæden over den tredje sejr i træk på tilskuerpladserne på Old Trafford.