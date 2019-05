Unionen i dopingsag: Bokser nægtede test

Formanden for bokseunionen fortæller nu Sport Fyn om, hvorfor han er dybt træt af sagen med en dopingmistænkt Odense-bokser. Anti Doping Danmark bad bokseren om at stille op til en test efter en kamp i Randers, men det blev afslået - og nu vurderer dopingnævnet, hvilken sanktion, der skal tages i brug. Oplyser bokseunionen til Sport Fyn.

Boksning: Danmarks Bokse-Union, DABU, kan nu fortælle mere om den mulige dopingsag, som Sport Fyn kunne afsløre mandag. Og som kan læses på fyens.dk og i avisen.

Formanden for DABU, Lars Brovil, oplyser nu, at der ikke i første omgang er afsløret et dopingmisbrug, men sagen er rejst af Anti Doping Danmark, fordi den pågældende bokser ikke ønskede at stille op til den ønskede dopingtest i Randers i slutningen af marts.

- Anti Doping Danmark dukkede op for at lave en uvarslet kontrol, og det er vi altid glade for. Vedkommende bokser ønskede så ikke at stille op med den begrundelse, at hans klubs transport mod Odense skulle starte, eller fordi han ikke ønskede det, siger DABU-formanden til Sport Fyn.

- Men uanset, hvad der er den reelle begrundelse i sådan et tilfælde, er det dybt ærgerligt og beklageligt, fordi det så sætter en række mekanismer i gang.

Nu skal Anti-Doping Danmarks nævn dermed beslutte, hvilken sanktion, der skal udløses, og det er der normalt et klart straffekatalog for.

- Så sagen er, at bokseren ikke er dømt for doping, som det er nævnt i din avis, men det er rigtigt, at der nu kører en sag. Jeg er naturligvis dybt træt af, at jeg som frivillig leder skal bruge masser af tid på at agere og forklare, fordi et medlem ikke ønsker at stille op til en dopingtest, eller siger man ikke har tid, melder formanden for Danmarks Bokse-Union.

Sport Fyn bragte sagen frem mandag og skildrede, hvordan klubben BK Ringen havde henvendt sig til bokseunionen, fordi man ville gøre opmærksom på, at den pågældende bokser ikke længere var medlem af BK Ringen, da han i slutningen af marts - efter en boksekamp i Randers - blev bedt af dopingkontrollen om at aflevere en prøve.

På det tidspunkt var han - ifølge BK Ringen - blevet medlem af naboen, den mangeårige rivaliserende klub, BK Olympia, hvis formand Mohammed Ali endnu mandag ikke ønskede at udtale sig, fordi han først ville sætte sig ind i sagens detaljer.

Det normale forløb vil nu være, at der falder en sanktion til den pågældende bokser, fordi han ikke stillede op til den ønskede dopingtest.

Følg med i den kommende tid på fyens.dk og på Sport Fyns sider i avisen om den yderligere udvikling i sagen.