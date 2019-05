Union Berlin-boss efter oprykning: Det er ubeskriveligt

Der var fest og øl i lange baner, da Union Berlin rykkede op i Bundesligaen for første gang i kultklubbens historie.

0-0 var nok hjemme mod Stuttgart mandag aften, efter at holdene havde spillet 2-2 i den første playoffkamp i Stuttgart.

Dermed gik klubben fra Berlin-forstaden Köpenick videre på reglen om flest scorede udebanemål.

Tusinder af jubelglade Union Berlin-fans i røde farver stormede ind på fodboldbanen, så man næsten ikke kunne se et grønt græsstrå.

Der blev tændt romerlys, krammet, hoppet, jublet og filmet med smartphones.

Efter en tredjeplads i den næstbedste tyske fodboldrække skulle Union Berlin ud i to svære kampe mod Stuttgart, og det var en hård opgave, hvor det meste af tiden gik med at forsvare.

- Det er ubeskriveligt. Holdet tog den sværeste vej, som det kunne, siger Oliver Ruhnert, sportsdirektør i Union Berlin, ifølge AP.

Union Berlin-præsident Dirk Zingler, som har arbejdet for den østtyske klub i årtier, kunne ikke holde tårerne tilbage

- Jeg har været i denne klub i 40 år. Jeg har ventet så længe på denne dag, siger Dirk Zingler.

Fans af Union Berlin har flere gange hjulpet klubben i krisetider. I 2008 hjalp fansene med at modernisere holdets stadion, og fire år tidligere donerede de blod for at samle penge ind til den økonomisk trængte klub.

Union Berlin-træner Urs Fischer takker alt og alle omkring klubben.

- Hele klubben gjorde alt for denne succes. Det var en fantastisk holdpræstation, selv om vi havde problemer i første halvleg. Men jeg troede hele tiden på, at vi kunne klare det, siger Urs Fischer.

Union Berlin er det 56. hold til at spille i Bundesligaen. Det er første gang siden 2012, at et hold går videre fra playoffkampe mod et hold fra den bedste række. I 2012 præsterede Fortuna Düsseldorf det samme.

Union Berlin bliver den femte klub fra den tyske hovedstad, der skal forsøge sig i den bedste række, hvor kun Hertha Berlin har formået at bide sig fast.