Ungtalenter til Holland

FODBOLD: OB's ungtalenter holdes til ilden. U19-holdet plus en del U17-spillere deltager fra fredag i den hollandske Karel Stegemann Toernooi hos klubben VV Ruurlo og har været spillet siden 1985.

OB's U19-hold vandt en stor turnering i Holland sidste år og er derfor inviteret med for første gang. Her står man i gruppespillet overfor hold som De Graafschap, Halmstad BK, SK Slovan Bratislava, VRS Academy og hjemmeholdet fra Ruurlo.

- Det er jo for U19-spillere, men vi har en del U17-spillere med, som rykkes op i næste sæson. Dertil kommer også spillere fra førsteholdstruppen som Daniel Obbekjær, Hans Christian Bernat og Jonathan Harboe. Det er første gang, at de er på tur, så det handler om, at truppen skal rystes sammen. Men når det er sagt, så tager vi afsted for at vinde, og jeg tror, at vi har en ret god chance, siger holdets træner Patrick Harboe til ob.dk..

Den anden gruppe består af AC Horsens, KV Mechelen, Kalmar FF, SK Sigma Olomouc, Sparta Rotterdam og SC Heerenveen. Turneringen starter lørdag og slutter mandag med placeringskampe og finalen./LEIF