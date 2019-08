Ungt Brøndby-talent bliver europæisk helt mod polakker

Jesper Lindstrøm scorede to gange i den forlængede spilletid, da Brøndby vandt 4-1 over Lechia Gdansk.

19-årige Jesper Lindstrøm blev helten for Brøndby, da superligaklubben torsdag aften sikrede sig adgang til tredje runde af kvalifikationen til Europa Leagues gruppespil med en samlet sejr over Lechia Gdansk.

Den ordinære kamp endte 2-1 til Brøndby, og i den forlængede spilletid scorede indskiftede Lindstrøm to gange til slutresultatet 4-1. Dermed er Brøndby videre med samlet 5-3.

Brøndbys to første mål blev scoret af finnen Paulus Arajuuri og polakken Kamil Wilczek.

Niels Frederiksen havde valgt at satse på rutinerede kræfter og bænke talenterne Jesper Lindstrøm og Anton Skipper Hendriksen, efter at de havde imponeret i weekendens 3-2-sejr over OB.

Den disposition skulle vise sig at være fornuftig. Forsvarsspilleren Paulus Arajuuri, der var valgt på bekostning af Skipper Hendriksen, headede Brøndby i front efter et kvarter, da han kom først på bolden efter et hjørnespark.

Efter en lidt hektisk start på kampen var det danske hold derfor sammenlagt i front på reglen om udebanemål.

Det ændrede dog ikke på Brøndbys offensive taktik. Hjemmeholdet fortsatte med at presse, og Arajuuri kunne være blevet dobbelt målscorer, ligesom anfører Kamil Wilczek også havde en god mulighed før pausen.

Svenskeren Simon Hedlund var tættest på en 2-0-scoring i første halvleg, da han fem minutter før pausen sendte bolden på sammenføjningen.

I den anden ende var Brøndby tilsvarende heldig med, at Lukas Haraslin ikke allerede havde udlignet, da han brændte en kæmpe chance efter et indlæg.

Syv minutter inde i anden halvleg kom så den forløsning, der sikrede ro i Brøndby-lejren.

Her viste Wilczek større træfsikkerhed end i første halvleg, da han overlegent dirigerede et indlæg fra Simon Hedlund i mål.

I de følgende 12 minutter kunne to gange svensk Simon - Tibbling og Hedlund - mere eller mindre have lukket kampen, men begge brændte store chancer.

Afbrænderne blev kostbare. Ovenpå en god Brøndby-periode reducerede den portugisiske skarpretter Flavio Paixao på hovedstød efter 66 minutter. Dermed var det samlede resultat helt lige.

Ni minutter før tid ramte Brøndbys Dominik Kaiser stolpen, og kampen skulle afgøres i forlænget spilletid.

Her var der kun spillet tre minutter, da indskiftede Jesper Lindstrøm kastede sig ind i et indlæg fra Kevin Mensah og scorede for anden kamp i træk.

Brøndby brændte flere store chancer, inden frisk og hurtig Lindstrøm løb fra det polske forsvar og gjorde det til 4-1 i det 118. minut.