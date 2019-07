Unge danskere klar til knal-eller-fald kampe

Det hjalp dog ikke meget for spillerne, da de havde kæmpe problemer i forsvaret. 23 mål blev det til for Danmark på de første 30 minutter.

For nogle dage siden var det Danmark, der havde problemer med at score fra kampens begyndelse, da holdet kun fik presset fire mål ind bag stregen de første 20 minutter. Den lektion sendte de unge danskere så videre til Chile mandag, og efter 13 minutter havde Chile fundet nettet to gange.

Danmark fløjtede holdets sidste gruppekamp i gang mandag klokken 12, og den brede forventning var, at Danmark ville storsejre mod Chile, der ikke helt kan siges at have de samme håndboldtraditioner endnu, som man har i Danmark.

GOG-hoplaet fortsatte

Danmarks tre GOG-repræsentanter Emil Lærke, Mathias Gidsel og Lukas Jørgensen har generelt set haft en positiv turnering indtil videre, og de tendenser fortsatte mod Chile.

Lukas Jørgensen bragede målene i nettet for Danmark hele kampen igennem og endte som topscorer og kampens spiller med otte mål. Emil Lærke og Mathias Gidsel var lige efter og endte på en delt andenplads med fem mål hver.

Det faktum, at Danmark havde lukket kampen stort set med det samme, gjorde også, at Danmarks landstræner Stefan Madsen kunne gøre brug af hele truppen, og det betød, at 13 af 16 spillere på holdkortet gik fra kampen med mindst et mål.

Selvom første halvleg ikke ligefrem havde tørstet efter mål, var det anden halvleg, hvor den sande målfest startede. Hvor der sammenlagt blev scoret 32 mål i første, blev der scoret 40 mål i anden halvleg.

Nok dels på grund af kæmpeføringen slækkede danskerne også lidt på forsvaret i anden halvleg, og Chile tog chancen for at komme lidt bedre med på måltavlen. Kampen endte 48-24, et resultat, der primært afspejler den imponerende danske offensiv i kampen. Man kan argumentere for om 24 mål mod Chile ikke er nogle kasser for mange, og Danmark skal uden tvivl konsolidere forsvaret lidt mere, hvis det skal blive til sejre mod de helt store hold.

Sejren mod Chile betyder, at Danmark ender på førstepladsen i gruppe D. I ottendedelsfinalen skal holdet møde en, på papiret, overkommelig modstander i Sydkorea. Den kamp bliver spillet onsdag på et endnu ukendt tidspunkt.