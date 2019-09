Unge danske tennissingler fører an mod Tyrkiet

Det er et par unge gutter, der fredag skal i aktion for Danmarks tennislandshold i Davis Cup-kampen i Aarhus mod Tyrkiet.

Danmarks bedst rangerede singlespiller, Mikael Torpegaard, har meldt afbud til kampen, og derfor er det 16-årige Holger Rune og Christian Sigsgaard på 22 år, der fredag spiller de to singler.

Tyrkerne er på papiret favoritter qua deres placeringer på verdensranglisten som nummer 260 og 338.

Til sammenligning ligger Holger Rune nummer 1125, mens Sigsgaard slet ikke har en placering.

Sigsgaard, der åbner Davis Cup-opgøret med kampen mod Cem Ilkel, spiller nemlig college-tennis i USA. Han mener ikke, at man skal lægge for meget i placeringerne.

- De har rangering, og det har vi ikke. Men ser man på holdene niveaumæssigt, så tænker jeg, at vi er meget lige.

- Selv om der måske står 260 ud for ham og ikke noget ud for mig, så har de spillere, jeg har mødt i college også ligget 250, siger Christian Sigsgaard til tennis.dk.

Hans kamp begynder klokken 16, og umiddelbart efter skal Holger Rune møde Altug Celikbelik.

Lørdag indledes med en double, hvor den rutinerede Frederik Løchte Nielsen skal i aktion sammen med 22-årige Johannes Ingildsen.

Derefter spilles de to afsluttende singler ligeledes lørdag. Holger Rune og Christian Sigsgaard er udset til de opgaver, men det er muligt at skifte ud inden.

Davis Cup-kaptajn Kenneth Carlsen understreger, at holdet skal spillet op til sit bedste for at vinde.

- Vi går ind til hver kamp for at gøre vores bedste og gå efter at vinde. Vi skal have tre kampe for at vinde Davis Cup-opgøret, og så er det ligegyldigt, hvilke kampe det bliver, siger Kenneth Carlsen.

Davis Cup-opgøret er i Europa/Afrika Gruppe II, der er det tredjehøjeste landsholdsniveau i tennis.

Vinder Danmark over Tyrkiet, får holdet mulighed for at spille på et højere niveau næste år, skriver tennis.dk.