Mick Schumacher, søn af Formel 1-legenden Michael Schumacher, går i sin fars fodspor, når han 2. april sætter sig bag rattet i Ferrari-raceren.

Schumacher skal teste Formel 1-raceren på banen i Bahrain, oplyser det italienske team.

- Jeg er selvfølgelig voldsomt spændt og vil gerne takke Ferrari for at give mig denne chance. Jeg ser virkelig frem til det og er sikker på, at det bliver en god erfaring, siger Mick Schumacher ifølge Sky Sports.

Dagen efter Ferrari-testen får han en tilsvarende opgave hos Alfa Romeo, og dermed er han i aktion på de to første testdage i denne sæson.

Hans far, Michael Schumacher, var fra 1996 til 2006 frontfigur hos Ferrari, hvor han vandt Formel 1-mesterskabet fem gange.