Ungarn vil udlevere Football Leaks-hacker til Portugal

En ungarsk dommer ved retten i Budapest har tirsdag godkendt, at den portugisiske hacker Rui Pinto bliver udleveret til sit hjemland for at blive retsforfulgt.

Det skriver flere udenlandske nyhedsbureauer.

30-årige Pinto, som har boet i Budapest, har forbindelse til Football Leaks-hjemmesiden, der de seneste år har afsløret korruption og svindel i fodboldverdenen.

Hans advokater har omgående appelleret afgørelsen om udlevering.

Ifølge Pinto vil han og hans familie være i livsfare, hvis han sendes hjem til Portugal.

- Det handler om liv og død. Jeg beder jer, send mig ikke tilbage til Portugal, lød det ifølge AP i retten fra Rui Pinto.

Men sådan ser retten i Budapest ikke på det.

- Anmodningen om udlevering kan ikke afvises. EU-lande forventes at have samme juridiske standarder, lød begrundelsen fra dommeren.

Rui Pinto benægter ikke at have været en del af Football Leaks-hjemmesiden, men han mener, at afsløringerne var i offentlighedens interesse.

Og han nægter at have modtaget noget som helst for sit arbejde, som han ellers er anklaget for.

Football Leaks fik fingrene i millioner af dokumenter, som indikerede korruption i europæisk fodbold.

Dokumenterne blev sendt til udvalgte medier i en lang række lande, og flere prominente navne er blevet fældet af dokumenterne.

Blandt andet førte afsløringerne til en sag om skatteunddragelse i Spanien mod Cristiano Ronaldo, som endte med at erklære sig skyldig for at slippe for fængsel. I stedet betalte han en bøde på 140 millioner kroner.