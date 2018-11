Ung thailænder tager Toro Rossos sidste sæde i 2019

Formel 1-holdet Toro Rosso har sit kører-lineup til 2019-sæsonen på plads.

Det står klart, efter at holdet mandag har offentliggjort Alexander Albon som ny kører næste år.

Den 22-årige thailænder, der er født i London og har britisk statsborgerskab, skal sammen med Daniil Kvyat forsøge at bringe succes til Red Bulls søsterhold i den kommende sæson.

Russiske Kvyat blev i september offentliggjort som ny kører i 2019 og gør comeback efter lidt over et år uden for motorsportens kongeklasse.

Alexander Albon har de seneste to sæsoner kørt Formel 2, hvor det er blevet til fire sejre i 44 løb. I den netop afsluttede sæson opnåede han en samlet tredjeplads i mesterskabsstillingen.

Albon har også slået sine folder i Formel 3 og Formel Renault.

Han bliver den første thailænder i Formel 1 i lidt over 60 år.

Toro Rossos to biler er i 2018 blevet kørt af Pierre Gasly og newzealandske Hartley. Franske Gasly skal næste år køre for Red Bull, mens Hartley, som det ser ud nu, kommer til at følge Formel 1-sæsonen fra tilskuerpladserne.