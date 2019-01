Ung japaner går glip af World Cup-rekord

Den japanske skihopper Ryoyu Kobayashi har haft en forrygende sæson, og 22-årige Kobayashi kunne have skrevet historie søndag.

Her ville han blive den første i historien til at hente syv World Cup-sejre i træk, men det lykkedes ikke i Val di Fiemme i Italien.

Lørdag vandt Ryoyu Kobayashi sin sjette sejr i træk samme sted med hop på 135 meter og 136 meter, men søndag måtte han se sig besejret og stille sig tilfreds med en syvendeplads efter et skuffende finalehop på 122,5 meter.

Dawid Kubacki fra Polen vandt søndagens konkurrence foran Østrigs Stefan Kraft og Kamil Stoch fra Polen.

Ryoyu Kobayashi blev for nylig den blot tredje skihopper med et clean sheet i den årlige Firebakketurnering, hvilket betyder, at man vinder samtlige fire konkurrencer i turneringen.

Det har kun polakken Kamil Stoch i fjor og tyskeren Sven Hannawald i 2001/2002-sæsonen præsteret i turneringens historie, som går helt tilbage til 1953.

Ryoyu Kobayashi befinder sig efter søndag stadig blandt fem skihoppere i alt, som har formået at vinde seks World Cup-konkurrencer i træk.

Det har de finske skihoppere Janne Ahonen og Matti Hautamäki tidligere præsteret, ligesom også Østrigs Thomas Morgenstern og Gregor Schlierenzauer tidligere har vundet seks gange i træk.

Efter 13 af sæsonens 28 World Cup-konkurrencer topper Kobayashi dog stadig ganske suverænt med 1092 point foran Stoch, der har 624 point.