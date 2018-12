Ung fynsk rytter flot tilbage fra pause

Banecykling: Den fynske cykelrytter, Rasmus Lund Pedersen, er kommet stærkt tilbage til sin sport efter en pause.

Ved weekendens World Cup i Berlin lykkedes det således den unge rytter - vokset op i Cykling Odense - at sætte dansk rekord i 1000 meter på tid. Det skete i kvalifikationen.

- Det er en øvelse. Det er ikke noget, hvor vi regner med, at Rasmus skal gå videre, sagde assisterende banelandstræner, fynske Martin Lollesgaard, til Feltet.dk før kvalifikationen med tilføjelsen:

- Man har trods alt svært ved at forestille sig, at han går i finalen i en disciplin, hvor der kommer nogle af de rigtige sprintere, der er virkelig gode til det her. Dem forventer vi ikke at slå. Vi forventer bare, at Rasmus leverer sin bedst mulige indsats, og så må vi se, hvad det er.

Men Lund ville det altså anderledes. I løbet af den hårde kilometer satte han gradvist farten i vejret og drønede over stregen i tiden 1.01.067, som er en klar forbedring af Lasse Norman Hansens seks år gamle danske rekord. Den blev sat ved OL i 2012 og lød på 1.02.314. Tiden rakte til en femteplads.

I finalen kunne Rasmus Lund Pedersen imidlertid ikke helt leve op til kvalifikationen. Finaletiden lød på 1.01.410 - godt en tredjedel af et sekund langsommere end den danske rekord fra kvalifikationen. Finalepræstationen rakte dog alligevel til en sjetteplads.

World Cuppen i Berlin viste endnu engang, at Danmark kan noget med parløb. Først vandt Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv guld i Frankrig, så tog Casper Folsach og Julius Johansen sejren i Canada, og i Berlin vandt Danmark så den tredje World Cup-afdeling i parløb af tre mulige, da en ny konstellation med Casper Folsach og Lasse Norman Hansen kørte sig til endnu en guldmedalje.