Ung fynsk angriber med Juventus i Asien

Fodbold: Den unge angriber Nikolaj Baden, der har rødder i Næsby Boldklub, får nu chancen for at bevise sit værd i førsteholdstruppen i selveste Juventus.

Juventus-træner Maurizio Sarri har taget den tidligere FC Nordsjælland-spiller Nikolai Baden med på træningstur i Asien, melder bold.dk.

Nikolai Baden tog efter sin første sæson i Juventus hjem til Fyn på ferie, men havde ikke fået dato for, hvornår han skulle møde til træning igen i Juventus.

- Jeg fik at vide, at jeg skulle begynde træning med førsteholdet den 10. juli, så jeg kunne godt begynde at vende snuden mod Italien, siger Nikolai Baden til bold.dk.

Cristiano Ronaldo og de andre kanoner stod klar, da Nikolai Baden mødte til den første træning efter ferien - og så havde 11 af hans holdkammerater fra U23-holdet fået lov til også at være med på førsteholdet.

De unge spillere kæmpede om at få plads på Juventus' tur til Asien, og efterhånden som dagene gik, forsvandt flere og flere fra førsteholdets træningsbane - nogle blev sendt ned på U23-holdet, mens andre blev lejet ud.

To dage før afgangen til Singapore besluttede cheftræner Maurizio Sarri sig for at tage Nikolai Baden med på turen til Asien.

- Det var helt suverænt. Det var virkelig en fed melding at få. Det var overvældende, siger Baden, der forlod FC Nordsjælland sidste sommer, til bold.dk.

Mange mente, at det sportsligt var en forkert beslutning, fordi det ville koste sportslig udvikling.

- Det ligger i mennesket, at man gerne vil modbevise dem, der siger, at man ikke kan opnå noget. Da jeg tog af sted, var der en del, der sagde, at jeg bare ville lave endnu en typisk dansker-transfer og komme tilbage igen med det samme uden at opnå noget.

- Beskeden, om at jeg skulle med til Asien, viser, at jeg har opnået noget, og at jeg har gjort noget rigtigt - ellers ville de ikke tage mig med. Så det var på alle måder fantastisk at få den besked, siger Baden til bold.dk.

Juventus drog mod Singapore den 19. juli og har siden spillet testkamp mod Tottenham. Baden fik dog ikke spilletid.

Baden prøver at sætte sig andre mål end spilletid.

- Uanset hvor meget jeg ønsker at gå direkte ind på førsteholdet og spille fast, så er det måske ikke det mest relevante mål at sætte sig lige nu. Hvis jeg får minutter, tager jeg imod det, og hvis jeg ikke gør, så lærer jeg en hel masse andet, fordi der sker en masse ting, jeg ikke oplever normalt, siger Baden, hvis mål for den kommende sæson er at spille på U23-holdet i Serie C og score en masse mål.

Nikolai Baden fik efter Tottenham-kampen talt med en anden fynbo Christian Eriksen.

Juventus skal spille sin anden testkamp på turen til Asien onsdag. Her venter Inter på Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium i Kina.