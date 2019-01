Ung dansker forlænger med verdens bedste cykelhold

Den danske cykelrytter Kasper Asgreen har forlænget sin kontrakt med Quick-Step, så den gælder til og med sæsonen 2021.

Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Asgreen kørte i 2018 sin første sæson for Quick-Step, der suverænt toppede World Tours rangliste for hold.

Den 23-årige dansker beretter stolt om den nye kontrakt i et interview fra holdets træningslejr i Calpe i Spanien.

- Jeg er virkelig glad for at meddele, at jeg har underskrevet en forlængelse af min kontrakt med Deceuninck - Quick-Step, og at jeg vil køre for holdet indtil udgangen af 2021-sæsonen.

- Jeg er virkelig spændt på det. Patrick (Lefevere - holdets øverste chef, red.) gav mig muligheden, og den skulle jeg ikke overveje længe. Der var ingen tvivl, fortæller Kasper Asgreen.

Han fik sidste år sin grand tour-debut med deltagelsen i Vuelta a Espana. Desuden stillede han op til VM for Danmark. Her markerede han sig i linjeløbet ved at være en del af et langt udbrud.

Forinden havde han været med til at vinde VM-guld i holdtidskørsel med Quick-Step.

På det belgiske hold er Asgreen blandt andre holdkammerat med landsmændene Michael Mørkøv og Mikkel Frølich Honoré. Sidstnævnte fik i oktober en toårig fuldtidskontrakt efter en vellykket prøveperiode.