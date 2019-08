Ung colombianer sprinter sig til sejr i Holland

Colombianeren Álvaro Hodeg (Quick-Step) var stærkest i en rodet spurt, der også bød på styrt, da 5. etape af cykelløbet BinckBank Tour skulle afgøres.

Den 22-årige sprinter skød frem og fik fri passage mod mål, hvor han på stregen pressede cyklen ind foran irske Sam Bennett, som vandt løbets tre første etaper.

Belgiske Tim Wellens, som vandt torsdagens etape, er fortsat i førertrøjen.

Et udbrud på fire mand så længe ud til måske at kunne holde hjem, men hastigheden i feltet på en hurtigt kørt etape blev for højt for kvartetten i front.

Med fem kilometer tilbage af sidste omgang på rundstrækningen var feltet helt oppe i ryggen på udbruddet med kun fem sekunders forspring. Sammensmeltning var uundgåelig.

Dermed var der lagt op til massespurt.

Et styrt på opløbsstrækningen sendt et par ryttere i asfalten, men Hodeg holdt hovedet koldt og fik timet spurten perfekt.

Lørdagens næstsidste etape er en kort enkeltstart på 8,35 kilometer i den hollandske by Haag, mens det hele afsluttes med en kuperet etape til den belgiske by Geraardsbergen søndag.

Tim Wellens har et forspring på fire sekunder til schweizeren Marc Hirschi og 14 sekunder til belgieren Laurens De Plus.

Danmark har to mand i top-10 inden de to sidste etaper i skikkelse af Michael Valgren på syvendepladsen (42 sekunder efter) og Søren Kragh Andersen på tiendepladsen (49 sekunder efter).