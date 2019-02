Ung basketstjernes løsrevne Nike-sål forårsager knæskade

Nike vil undersøge den skomodel, som gik i stykker under basketkamp, for eventuelle produktionsfejl.

Det unge baskettalent Zion Williamson måtte på relativ dramatisk vis udgå med en knæskade i onsdagens kamp mellem universitetsholdene fra Duke og North Carolina University.

Skaden skete efter cirka 33 sekunders spilletid, da sålen på Williams Nike-sko pludselig løsrev sig og fik den 18-årige til at falde til jorden. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Williams er af flere blevet kaldt et af de helt store håb i amerikansk basket og står først for, når der i juni er NBA-draft.

Flere amerikanske medier har videoklip, der viser den 18-årige Williamson forsøge at foretage en aflevering i løb, hvorefter han pludselig glider og tager sig til knæ og ankel.

På billeder kan man se den iturevne blåhvide Nike-sko. Det ser ud til, at lim og syning simpelthen har givet efter.

Hændelsen har fået stor opmærksomhed. Også fordi de store basketkampe mellem universitetshold ofte har prominente skikkelser på tilskuerrækkerne.

Således var både tidligere præsident Barack Obama og basketlegenden LeBron James til stede.

Williamson forlod banen og vendte ikke tilbage til kampen. Duke-træner Mike Krzyzewski bekræftede efter kampen, at spilleren havde pådraget sig en mild forstrækning.

Nike har efter kampen udtalt, at man er "meget bekymret" og at man nu vil undersøge den konkrete model, som Williamson bar, for eventuelle produktionsfejl.

Nike har siden 1992 leveret udstyr til Duke University's baskethold.

Om det var manglen på Zion Williamsons offensive egenskaber står hen det uvisse, men Duke tabte kampen mod North Caroline University 72-88.