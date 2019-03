Ung angriber vender hjem til Odense Bulldogs

19-årige Asger Blicher Petersen er efter ophold i USA og Herlev klar til igen at spille ishockey for Odense Bulldogs.

Ishockey: En af de fynske ishockeydrenge vender hjem til Odense Bulldogs. Efter et år i USA og på Sjælland vender 19-årige Asger Blicher Petersen, der er født i Odense, nu tilbage til den fynske ishockeyklub, hvor han med sin fysik skal styrke angrebsspillet.

- Asger er en stor powerforward, som nu vender hjem til Odense efter et mellemår i andre klubber. Asger kan bruges i forskellige roller på holdet, og med sin størrelse og fysik bringer han selvfølgelig både vægt og rækkevidde ind på holdet. Asger kender omklædningsrummet og omgivelserne i Bulldogs, og jeg forventer, at det bliver forholdsvis let igen at integrere Asger i truppen og sportsligt på isen, siger cheftræner Pelle Svensson i en pressemeddelelse.

196 cm høje og 96 kg tunge Asger Petersen spillede i sidste sæson otte kampe for Maryland Black Bears i den nordamerikanske NAHL, hvorefter han vendte hjem til Danmark og spillede fem måneder for Herlev Eagles, hvor det blev til 21 ligakampe.

- I den forgangne sæson har jeg været ude i verden og prøve kræfter og forskellige muligheder med min ishockey af i andre klubber. Jeg føler, at jeg har udviklet mig en del både sportsligt og mentalt, da det er noget helt andet at være "ude". Da jeg fik tilbud fra Odense Bulldogs om at komme tilbage og spille i barndomsklubben foran Danmarks bedste fans behøvede jeg ikke megen betænkningstid. Odense har altid betydet utroligt meget for mig, og jeg kan næsten ikke vente på igen at trække Bulldogs-trøjen over hovedet og komme i gang med en ny sæson i september, siger Asger B. Petersen.

Den sportslige ledelse i Odense Bulldogs arbejder fortsat med planlægning af truppen til den kommende sæson, og sommertræningen for de allerede tilknyttede spillere er gået i gang.