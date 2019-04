Ung angriber sikrer AaB Superliga-overlevelse i overtiden

AaB var bagud i 70 minutter, men på en scoring dybt inde i tillægstiden af den indskiftede 18-årige angriber Mikkel Kaufmann, overlever aalborgenserne definitivt i Superligaen efter 1-1 ude mod Hobro søndag.

Resultatet betyder, at Hobro misser chancen for at overhale Vendsyssel og nappe tredjepladsen i puljen.

AaB skulle inden kampen blot bruge et enkelt point for at sikre sig overlevelse i Superligaen, mens Hobro allerede havde udspillet sin chance.

Alligevel var kampen ikke uden betydning, da Hobro kæmpede for tredjepladsen i nedrykningsspillets gruppe 2.

Og det så længe ud til, at det skulle lykkes Hobro at overraske.

Efter en chancefattig og halvkedelig start, hvor der ikke var meget at berette om, var det et forsvarskoks efter 19 minutter, der sparkede gang i kampen.

AaB-stopperen Kasper Pedersen og keeper Jacob Rinne gik galt af hinanden. Bolden dumpede ned for fødderne af Hobro-profilen Pål Alexander Kirkevold, der nemt kunne lægge den i det tomme AaB-mål.

Dermed har nordmanden fået en fremragende start på nedrykningsslutspillet, hvor han har lavet tre mål i to kampe.

AaB var mest på bolden, men var generelt ufarlig. Derfor kunne Hobro fortjent gå til pause med en 1-0-føring.

Efter anden halvleg jagtede AaB en udligning, men gæsterne havde svært ved at skabe chancer hele kampen igennem. Hobro var derfor det farligste mandskab og truede især på dødbolde.

Men et stort AaB-pres til sidst betød, at et hjørnespark dumpede ned for fødderne af unge Mikkel Kaufmann i det femte og sidste minut af dommerens tillægstid, og han scorede sit første Superliga-mål.