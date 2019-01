Ung Olympia-bokser indstillet til Fynske Banks Kammeratskabspris: - Vi er selvfølgelig megastolte

Det var en rørt træner, der kunne fortælle Sport Fyn om 15-årige Jack Jensens nominering. Den unge bokser er indstillet for sin kammeratlige ånd og hårde kamp, der startede for tre år siden.

Boksning: Han kom til bokseklubben Olympia for tre år siden. Han vejede ti kilo for meget og havde astma. Han var genert og usikker.

- Han kunne ikke klare 15 minutters opvarmning uden at tage flere små pauser, siger Mohammed Ali, der er træner i klubben.

I dag er Jack Jensen 15 år gammel, ti kilo mindre og et forbillede for de unge i Olympia. Det beretter træneren med en klump i halsen og svag snøften.

- Den kamp, han har haft for at nå hertil og den udvikling, han har været igennem, gør mig pissestolt og rørt, siger Mohammed Ali.

Den unge bokser, der er kendt for at være en fighter i ringen, har i sin kamp med sig selv udviklet sig til en disciplineret, struktureret og kammeratlig bokser. Han er med til at arrangere flere ting for klubbens unge boksere. For nylig en biograftur. Derfor er han blevet indstillet til Fynske Banks Kammeratskabspris. Det fortæller træneren med en tydeligt stolt tone.

- Trænerne var slet ikke i tvivl om, at det skulle være Jack. Hans forandring har været helt vanvittig, og hans indsats - både i boksningen og i det sociale - er enorm. Vi er selvfølgelig megastolte, siger han og fortæller, at den unge bokser naturligvis også selv er stolt.

- Jacks mor fik æren af at fortælle det. Han kunne ikke være i sig selv af glæde. Men han bærer det rigtig flot. Han er ydmyg, stolt og beæret.