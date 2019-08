Underdog der kan bide Middelfart hårdt

FODBOLD: SfB/Oure er efterhånden udråbt i fodboldverdenen til at være Fyns falske divisionshold, fordi Sydfyns fodboldstolthed i Danmarksserien har vundet 21 kampe i træk, hvis man tæller både træningskampe og pokalkampe med i regnskabet.

Derfor har Middelfart-træner Jes Bekke enorm respekt for sydfynboerne, der byder på gratis entré på Høje Bøge tirsdag aften til pokalbraget, der også stinker lidt af et traditionelt opgør mellem gode og stærke fynske købstæder.

- Jeg håber virkelig, at vi vil vise, at vi er bedre end Svendborg. Men jeg også stor respekt for dem og det håber jeg også, at mine spillere har. SfB/Oure spiller virkelig flot, når det lykkes for dem og vi skal passe på ikke at komme til at løbe rundt i trekanter. Vi skal op på hesten og vise, at vi har mere fart i benene end et Danmarksserie-hold, og vil skal jo ikke gøre dem til et helt fantastisk hold, men vi skal have respekt. Stor respekt, siger Jes Bekke.

SfB/Oures anfører Mathias Hansen er da også fuld af optimisme før pokalbraget mod ambitiøse Middelfart, der er Fyns næstbedste mandskab på papiret.

- Der er jo ingen tvivl om, at vi har et hold med spillere, der har niveau til divisionsfodbold. Vi har vundet alt i opstarten og vi har virkelig god tro på egne evner. Middelfart lagde ud med at tabe i Vejgaard, så det virker som om, at de er til at tale med. Men det er selvfølgelig en modstander med et højere niveau også budgetmæssigt, siger Mathias Hansen, der sammen med holdkammeraterne lagde ud med at vinde 4-0 over Varde, der må regnes som et af de stærkeste DS-hold i denne sæson.

- Vi har mistet vores målmand Søren Vedsted til Brabrand og Simeon Sørensen, der er rejst til København. Simeon var virkelig vigtig for os og var ombejlet af mange klubber og var på prøvetræning i Horsens. Men med vore tilgange er det gået nogenlunde lige op. Især har Mads Anderson, som vi har fået fra Marienlyst imponeret mig. Men normalt skal der være forskel på niveauet på 2. divisions-toppen og så vores hold. Middelfart har mange spillere, der også har spillet på højere niveau, men vi har jo også spillere, der har prøvet divisionsfodbold, siger Mathias Hansen, der har været med i mange år siden Kurt Hansen gav ham debut.

SfB/Oure har fuld trup bortset fra Jonas Hvilsom, der er taget på ferie.